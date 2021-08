“Me amargué”: Antonella Ríos confirmó dura “encerrona” que vivió en nuevo programa de Mega

Antonella Ríos es una de las convocadas el nuevo espacio de Mega Pecados Digitales. Sin embargo, la morena indicó que la experiencia con Yerko Puchento y Javiera Contador no fue nada de cómoda.

Incluso, la invitación habría tomado tintes de escándalo cuando la actriz abandonó de muy mala forma la grabación.

Por eso, en medio de los rumores, Ríos decidió abordar el tema en el Me Late Prime, donde no sólo contó lo que había pasado, sino que confirmó la polémica filtración que fue lanzada por la web de El Filtrador.

“Estábamos ahí y de repente, yo iba a reírme, a pasarlo bien y aparece una chica diciéndome que lo que yo hacía estaba mal en base a las fotos que subo, a como soy”, partió comentando la actriz.

Es que en el programa revisan los celulares de los famosos, pero en este caso una historiadora feminista ingresó a dar su opinión sobre lo que Anto hacía con sus redes, donde sube contenido erótico a Unlok.me.

“Yo tuve como que agarrar la lanza para defenderme, porque iba con la guardia muy baja a pasarlo bien. Yo no sabía. Peor cero relajo, estuve cero relajada”, confesó.

Antonella Ríos terminó muy afectada

La figura de TV+ le contó a sus compañeros Daniel Fuenzalida, Sergio Rojas y Andrés Caniulef por qué fue tan nefasta la experiencia.

“No estaba preparada, me pilló volando bajo y como que no argumenté. Sentí, no sé si como encerrona, pero yo he trabajado mucho con ese equipo, sentí que iba a tener un cariño especial, más regalona. Y al final sentí que era como la guinda de la polémica del programa”, señaló.

Y admitió que se sintió cuestionada moralmente. “No lo pasé muy bien en ese momento porque era como que yo hacía esto y por mí pasaba esto y esto. Cosas terribles”, añadió.

Finalmente, Antonella Ríos expresó que en el minuto “yo me puse brígida” y que “sentí que no me cuidaron… yo empecé a hacer pucheros, Me amargué, me dio pena”.