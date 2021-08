Enamorada de su bebé: Javiera Acevedo dedica lindo mensaje a su hijo de tres meses

Desde que quedó embarazada de su bebé, Javiera Acevedo ha compartido su experiencia maternal con gran optimismo en redes sociales.

Tal como ha contado en entrevistas, el nacimiento de Kai significó un gran cambio en la vida de la actriz, quien continúa exhibiendo en redes sociales su alegría a tres meses del nacimiento de su primogénito.

En esta línea, este fin de semana Javiera Acevedo publicó una nueva foto junto a su hijo, a quien le dedicó un bello mensaje que enterneció a sus seguidores de Instagram.

“¡Guatón hermoso mío de mi corazón pipito! Mi princeso exquisito que viniste a revolucionarme la vida y que me volvió loca del amor más bueno y puro”, comenzó su relato en la red social que suma más de 706 mil seguidores.

“Sacas lo mejor de mí, una versión de mí que no sabía que existía, que me hace ver lo fuerte que soy como mujer y mamá. Si algo quiero heredarle a Kai es esa misma fuerza para enfrentar la vida, para que no tenga miedo de hacer su propio camino, para que de pasos firmes y no pare hasta ser feliz, tanto como lo soy yo con él”, expresó Javiera Acevedo sobre su bebé.

Hay que señalar que, hace unos días, la actriz de 36 años se refirió a las críticas que ha recibido tras separarse del padre de su hijo durante el embarazo.

“Yo he perdido la capacidad de sorprenderme con todo lo que me dice la gente”, comenzó diciendo Javiera Acevedo. “La gente que opine lo que quiera, porque yo no me puedo hacer cargo de la mente de las personas”, añadió la actriz que aseguró tener una buena relación con el padre del bebé.