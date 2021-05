La confesión de Javiera Acevedo: “A los 36 años, sentía ganas de ser mamá porque había hecho todo”

Con 39 semanas de embarazo, Javiera Acevedo está a punto de dar a luz a su hijo Kai. La actriz de 36 años aseguró que su hijo llega en un buen momento de su vida, puesto que ya estaba “aburrida de todo”.

Así lo reveló en entrevista con el diario Las Últimas Noticias, en donde se mostró muy entusiasmada con el próximo nacimiento de su primer bebé. “A veces una está como aburrida de la vida, como que siempre todo es lo mismo. Esto era algo que tenía que tocarme”, expresó.

Javiera aseguró que se dio “todo el tiempo que quiso en su independencia”. “Eso me hace estar satisfecha con todo lo que viví y no me hace extrañar nada para atrás. Yo, a los 36 años, ya sentía ganas de ser mamá porque había hecho todo”, aseguró.

“Llega un momento al que ya no le encuentras gracia a salir”, agregó Javiera quien está ansiosa de dar a luz. “De ahora en adelante mi vida depende de mi hijo, pero creo que nada me puede llamar más la atención que poder tener esa dependencia máxima con otro ser humano. Ya había hecho todo, a cada rato y cuando quería. Uno de aburre de todo al final”, añadió.

“Una es madre no más”

La actriz de 36 años además contó que ya no está en una relación con el padre de Kai pero que ha sido “un muy buen padre”.“Tenemos una relación preciosa. Es un papá tremendamente preocupado. Todos han estado atentos de mí desde el minuto uno”, dijo respecto a la familia paterna de su bebé.

“No tengo ningún ‘pero’ que decir, al contrario, todos mis agradecimientos al universo por haberle dado a mi hijo el papá que tiene. Estoy segura que se va a enamorar a morir de amor cuando su guagua nazca”, expresó y aseguró que “Fede”, su expareja, “está super involucrado”.

“Ha estado conmigo en todo y no se le ha ido ningún detalle. Estoy segura que será un tremendo papá. veo cómo es con sus sobrinos, con sus hermanos, como son de guaguateros en su familia. El amor a mi hijo nunca le va a faltar porque nosotros tenemos una relación preciosa, nos queremos mucho, nos respetamos, nos cuidamos y hablamos a cada rato”, aseguró.

Respecto a su separación, Acevedo opinó que estar embarazada de alguien, “no necesariamente significa que esa persona es la pareja correcta para ti”.

“Muchos hijos nacen en matrimonios donde los padres no se llevan bien, donde hay peleas y discusiones, donde las madres se sienten super solas en todo su embarazo. Eso pasa mucho”, reflexionó Javiera.