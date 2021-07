El nuevo desafío de Antonella Ríos a sus 46 años lejos de la actuación: andará en patines

Durante estas últimas horas la actriz Antonella Ríos compartió en sus redes sociales una fotografía para anunciar su nuevo desafío: andar en patines.

En efecto, la actriz de 46 años publicó una imagen en su cuenta de Instagram para mostrar su nueva ocupación, la que mostró con gran entusiasmo en la red social en donde suma más de 1,1 millón de seguidores.

“Yo creo que los desafíos no paran nuca en tu vida y es por eso que no es tarde para aprender: un idioma, una actividad artística o un deporte… lo que sea nuevo en tu vida”, comenzó escribiendo. “O bien retomar eso que dejaste de lado cuando ya no pudiste seguir”, agregó Antonella Ríos.

“Aprender avanzar y desafiarse. Eso tiene muchas dimensiones pues están involucrados, el foco, la constancia y sobretodo la garra para que pese a la caídas te levantes y sigas buscando mejorar y crecer”, añadió.

“Ya mismo comienzo mi desafío patines“, finalizó Antonella Ríos, quien se tomó una foto con los patines antes de empezar a aprender a usarlos.

Hace unas semanas, Antonella Ríos contó en sus redes sociales que cree que está vetada de las teleseries chilenas, en donde desarrolló gran parte de su carrera actoral.

“Ya no espero nada, desde el 2009 nunca más me llamaron para hacer nada, ni un personaje chico, un campo nada, creo que me vetaron eso creo”, dijo en un comentario de Instagram.

La actriz chilena destacó en teleseries como Brujas, Lola y Descarado, siendo su última participación como parte de un elenco estable en Maldita, producción nocturna de Mega que era protagonizada por Lorene Prieto, y que fue emitida hace nueve años.