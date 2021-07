Antonella Ríos reveló detalles de cirugía a sus ojos: “Por eso me tapaba, para no asustar al público”

Antonella Ríos ha estado durante esta semana en Me Late Prime de TV+, instancia donde complementó el panel de Daniel Fuenzalida, Sergio Rojas y Andrés Caniulef, y habló de diversos temas, como un eventual “veto” de las teleseries, y una llamativa cirugía estética.

Se trata de una blefaroplastía, intervención que cambió la forma de sus ojos. “Estoy usando un filtro porque hace una semana me operé los ojos. Es una operación que demora un tiempo en cicatrizar, que es blefaroplastía superior e inferior. Demora un tiempo en cicatrizar y se pueden ver por ahí los machucones”, relató en su cuenta de Instagram.

La cirugía aunque aún se encuentra en fase postoperatoria, ya deja satisfecha a la actriz, quien está “súper contenta”, aunque aún no podía mostrarla a plenitud. “No les muestro antes porque existe gente que no sabe que existe un proceso de cicatrización o reajuste que ayude a que la cara quede como corresponde”, añadió en la red social.

¿Las razones para someterse a la intervención? Según la propia Ríos en sus plataformas fue luego de un 2020 donde “me la pasé todo el año llorando”, generando bolsas en la zona de sus ojos.

Recién, en el programa del 14 de julio, Antonella mostró los resultados en pantalla y explicó más en detalle la intervención y el uso de lentes. “Por eso me tapaba, para no asustar al público. Más que falta de respeto era respeto para ustedes para que no dijeran tremendo monstruo que estaba detrás de los lentes”, puntualizó.

Antonella Ríos habló de su cirugía y una serie de otros temas tras aterrizar en Me Late Prime luego del arribo de Pamela Díaz a TVN, donde realizará diversos proyectos.