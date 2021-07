“Creo que me vetaron”: Antonella Ríos se refirió así a su ausencia en la teleseries chilenas

Durante la jornada de este viernes 9 de julio la actriz Antonella Ríos afirmó en un comentario de Instagram que cree que está vetada de las teleseries chilenas.

Todo comenzó a raíz de una publicación en la plataforma que hizo su colega Claudia Hidalgo, la que tituló Nueva sección “Cartas a la Bon bon”

El comentario de Ríos se produjo tras la afirmación de una usuaria identificada como @becca.vallejos que expuso: “Me da lata que habiendo tan buenos actores siempre son casi los mismos que se repiten en cada teleserie, y no le dan la oportunidades a otros que lo harían muy bien también, y refrescarían la pantalla, como tú por ejemplo” refiriéndose a la ausencia de Hidalgo en la pantalla.

A raíz de esto Antonella Ríos respondió “Confirmo amiga el asunto es que ya no espero nada, desde el 2009 nunca más me llamaron para hacer nada, ni un personaje chico, un campo nada, creo que me vetaron eso creo, y tu amiga mía que eres puro talento pasa lo mismo. Es curioso e injusto. Te amo @clucluhidalgo”.

La actriz chilena destacó en teleseries como Brujas, Lola y Descarado, siendo su última participación como parte de un elenco estable en Maldita, producción nocturna de Mega que era protagonizada por Lorene Prieto, y que fue emitida hace nueve años.