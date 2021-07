“Nena Vamo A Darle”: La última canción de “El Gitano” Claudio Valdés que había estrenado hace dos días

Un accidente de tránsito se registró en la autopista entre Talcahuano y Concepción, en la Región del Biobío, el cual dejó dos fallecidos y cinco lesionados, entre ellos, el músico chileno Claudio Valdés, más conocido como “El Gitano”.

En ello, las muestras de pesar en el ámbito artístico nacional no se hicieron esperar, y algunos cantantes como Américo, Gonzalo Yáñez o Zalo Reyes, mostraron su dolor por la muerte del joven de 29 años.

La última canción de “El Gitano”

Claudio Valdés había hecho noticia en las últimas horas, luego de que hace solo dos días estrenara lo que sin saber, sería su última canción: “Nena vamo a darle“.

“El Gitano” se había alejado de su estilo tradicional de música para probar suerte en el reggeaton. Junto a El Efe, Mc Grone, Winer_elcapo y Motaman King Ragga, habían lanzado la canción, que está disponible en el canal oficial de Youtube de Claudio Valdés.

“Tu humildad, tu simpatía, tu amistad siempre la llevaré en mi corazón. Hoy me encuentro destrozado por esta noticia. Pensar que hasta ayer hablábamos de nuestros sueños y hoy ya no estás”, escribió El Efe en su cuenta de Instagram.

La despedida a “El Gitano”

Tras los hechos, las muestras de cariño para Claudio Valdés se han multiplicado, como por ejemplo las de Zalo Reyes, Américo o Gonzalo Yáñez.

El popular “gorrión de Conchalí” utilizó su cuenta de Instagram para lamentar la muerte del joven artista: “pucha que pena más grande!!! Fue tan cariñoso conmigo, grabamos “Un ramito de Violetas“, escribió en su cuenta de Instagram.

Agregó que: “la cantaba increíble!!! Demasiado joven y talentoso para partir!!! QEPD… Claudio “El Gitano” Valdés“, aseveró respecto al artista que se popularizara en el programa “Talento Chileno“, lugar donde precisamente se conocieron.

Domingo Vega, más conocido como Américo, se refirió al lamentable hecho a través de sus redes sociales. “Descansa en paz amigo Claudio Valdés” comenzó diciendo el artista junto a una captura del cantante. “Te despides de forma sorpresiva de un mundo cada vez más difícil, duro e insensible. Te envío un gran abrazo… hasta tu propio cielo” finalizó.

“Que tu canto llegué lejos Gitano, querido!!! Me acuerdo cuando llegaste a mi casa y te pusiste a cantar. Y cómo me hiciste llorar” pronunció inicialmente. “Me contaste tu vida, y me pediste que te escribiera una canción. Que prácticamente se escribió sola. Siempre admiré tu valentía. Te quiero mucho. Y nos encontraremos en la próxima estación, para nuestra charla pendiente. Ojalá hubieras tenido un reconocimiento acorde a tu desbordante talento” sentenció Gonzalo Yáñez.