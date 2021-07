Chilenos famosos votando: Así fue la jornada electoral de los rostros del espectáculo

Durante este domingo se realizaron las Elecciones primarias presidenciales, votaciones en las que los pactos Apruebo Dignidad y Chile Vamos definirán a sus candidatos para convertirse en Presidente de Chile. Instancia para la que decena de famosos chilenos posaron votando.

En ese sentido, decenas de famosos de la televisión y el mundo de espectáculo chileno, optaron por compartir su experiencia en redes sociales.

Una de ellas fue la actriz Antonella Orsini, quien registró el proceso en su cuenta de Instagram posando con su lápiz azul después de votar. “Listo. ¡Qué ocurran los cambios necesarios! Un día hermoso y esperanzador”, escribió la intérprete de 37 años.

La actriz Javiera Contador realizó un video musicalizado con Gratis de Babasónicos con todo su proceso de votación: desde que salió de su casa hasta que depositó el voto en la urna.

El argentino Leandro Penna, que está radicado en Chile, también asistió para votar y compartió un mensaje en redes sociales que generó decenas de comentarios.

“Yo ya voté, vayamos todos a votar. Hoy está en juego el país que queremos para nosotros y nuestros hijos, no dejemos que este hermoso país lo maneje gente que apoya a la dictadura de Cuba y venezolana”, expresó en su Instagram.

“Ustedes ya saben lo que es vivir en esos país, millones de cubanos y venezolanos llegan a Chile buscando un mejor futuro y más oportunidades”, finalizó.

Tras emprender un viaje desde Santiago a Curicó, su ciudad natal, el comunicador Francisco “Pancho” Saavedra, compartió una fotografía del momento anterior a depositar su voto dentro de la urna. “Deber cívico cumplido. De vuelta a Santiago”, escribió.

En tanto, cuando se dirigía al lugar, Saavedra compartió un duro mensaje en su Instagram: “Camino a Curicó a votar. Es justo y necesario, si no levanta, después no opine ni alegue, por que pa’ pavos que reclaman por Twitter está lleno y eso no sirve de nada”,

Además de los rostros anteriores, otros decidieron usar sus historias de Instagram para relatar su proceso en tiempo real.

Durante la mañana, el destacado exfutbolista chileno Marcelo Salas, compartió una imagen antes de insertar el voto. “Un minuto tras cumplir deber cívico”, escribió en sus historias de Instagram.

“Qué sea lo que el pueblo quiera”, escribió la actriz Daniela Ramírez junto a dos imágenes en las que aparece junto a su voto. En Instagram, la intérprete de 34 años dio a entender que votó por Daniel Jadue.

Como de costumbre, Maly Jorquiera y su esposo y colega, el comediante Sergio Freire, también participaron del proceso electoral y compartieron el momento en redes sociales. “¿Usted ya fue a votar?”, preguntó Freire, mientras que su esposa compartió una foto posando junto al voto.

La actriz Catalina Guerra publicó una foto previa a la votación al igual que su colega Lucy Cominetti. “¡A votar!”, expresó Guerra mientras que Cominetti saludó a sus seguidores en la mañana contando que iba a votar.

Otros rostros del mundo del espectáculo chileno como el periodista Roberto Cox, la cantante y actriz Amaya Forch, y el actor y músico Nicolás Oyarzún también publicaron sus postales sufragistas.