Francisco Saavedra mandó un categórico mensaje camino a votar: “Si no se levanta, después no opine ni alegue”

Durante la tarde de este domingo de primarias presidenciales 2021, Francisco Saavedra se pronunció en sus redes sociales y mandó un categórico mensaje en relación a la gente que no participará en esta jornada de elecciones.

El reconocido animador publicó una selfie dentro de un automóvil mientras viajaba rumbo a Curicó, su ciudad natal, para hacer efectivo su sufragio correspondiente a esta instancia democrática.

“Camino a Curicó a votar. Es justo y necesario, si no levanta, después no opine ni alegue, por que pa’ pavos que reclaman por Twitter está lleno y eso no sirve de nada”, escribió “Pancho” Saavedra junto a la imagen que posteó.

¿Por quiénes se puede votar en estas Primarias 2021?

Las elecciones primarias 2021 organizadas por el Servel están protagonizadas por dos pactos políticos:

Chile Vamos: Lista A

Alianza conformada por Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evolución Política y Partido Regionalista Independiente Demócrata, más una candidatura independiente.

Ignacio Briones .

. Sebastián Sichel .

. Joaquín Lavín .

. Mario Desbordes.

Apruebo Dignidad: Lista B

Alianza conformada por Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Partido Comunista, Federación Regionalista Verde Social y Partido Igualdad.