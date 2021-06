La dura reflexión de Rodrigo Sepúlveda por la alta asistencia a centros comerciales previo a la cuarentena

La Región Metropolitana se encuentra en cuarentena total desde este sábado, por lo que se vieron altas aglomeraciones en distintos centros comerciales este viernes, como en el Costanera Center, donde el panorama se tornó sombrío cuando un adulto mayor se quitó la vida en lugar, mientras la gente seguía haciendo filas con total normalidad.

Este hecho fue el que motivó al periodista Rodrigo Sepúlveda a hacer una dura crítica en su espacio en Meganoticias.

“La salud mental vuelve a demostrar lo que pasó ayer y esto se reflota en pandemia… Mi idea es hacer un llamado a que la salud mental debería ser prioridad en Chile”, dijo.

A continuación, reveló su principal preocupación al respecto. “Lo que me preocupó más, habiendo una persona fallecida y tapada con una carpa azul. ¿Cómo es posible que la gente siga con su vida normal y comprando? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está el sentimiento y la cercanía por el otro?”, se lamentó.

El periodista, recibió el respaldo de la gente en su Instagram, donde hace un par de semanas había publicado un video en el que critica fuertemente la decisión de la Conmebol de realizar la Copa América en Brasil. Esta opinión también fue compartida por varios usuarios de la red social.

“Acá hay mucho egoísmo. Cómo es posible eso. Yo creo que el mall debió cerrar y la gente no debió seguir comprando. No se puede seguir con la vida como si nada. Eso no puede ser”, indicó, criticando el actuar del centro comercial.