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Afectaría a nivel mundial: usuario reportan caída masiva de Spotify

La plataforma de streaming de música está presentando intermitencias en sus versiones para celulares y PC.

Nicolás Lara Córdova

Afectaría a nivel mundial: usuario reportan caída masiva de Spotify

Durante la noche de este lunes, se comenzó a reportar la caída masiva de Spotify en algunas regiones del mundo, incluido Chile.

Según el sitio DownDetector, los usuarios comenzaron a reportar problemas con el servicio de streaming de música desde las 18:43 horas de nuestro país.

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De acuerdo a lo relatado por los usuarios, la aplicación no funciona con normalidad en ninguna de sus versiones, presentando problemas de carga tanto en los dispositivos móviles y en PC.

Hasta el momento de la creación de esta nota, Spotify no se ha pronunciado al respecto de la falla que está afectando a los usuarios de su servicio de streaming.

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