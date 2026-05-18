Afectaría a nivel mundial: usuario reportan caída masiva de Spotify

Durante la noche de este lunes, se comenzó a reportar la caída masiva de Spotify en algunas regiones del mundo, incluido Chile.

Según el sitio DownDetector, los usuarios comenzaron a reportar problemas con el servicio de streaming de música desde las 18:43 horas de nuestro país.

De acuerdo a lo relatado por los usuarios, la aplicación no funciona con normalidad en ninguna de sus versiones, presentando problemas de carga tanto en los dispositivos móviles y en PC.

Hasta el momento de la creación de esta nota, Spotify no se ha pronunciado al respecto de la falla que está afectando a los usuarios de su servicio de streaming.