Roger Federer le puso término a su exitosa carrera tenística. Este jueves 15 de septiembre, el tenista suizo anunció su retiro de la actividad profesional a sus 41 años de edad.

El ganador de 20 Grand Slams, que disputó su último partido en el circuito el 7 de julio de 2021, tenía presupuestado regresar oficialmente para el ATP 500 de Basilea, su ciudad natal. Antes, “Su Majestad” jugaría la Laver Cup en Londres.

Sin embargo, nuevas complicaciones en su rodilla derecha provocaron un brusco cambio de planes y Federer solo jugará la Laver Cup para despedirse de manera definitiva de la actividad.

A través de una carta y un video en sus redes sociales, el helvético comunicó su determinación. “Los últimos tres años han representado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a mi forma competitiva, pero las capacidades y los límites de mi cuerpo me han enviado un mensaje y ha sido claro”, manifestó.

“Esta es una decisión agridulce, porque voy a extrañar todo lo que me ha dado el circuito, pero al mismo tiempo hay mucho que celebrar. Me considero una de las personas más afortunadas de la tierra. Me dieron un talento especial para jugar al tenis y lo hice a un nivel que nunca imaginé, durante mucho más tiempo del que creí posible“, agregó.

La despedida de Djokovic

El anuncio de Roger Federer generó reacciones inmediatas en el mundo del tenis, desde el reciente ganador del US Open, Carlos Alcaraz, al chileno Cristian Garin.

Por su parte, Novak Djokovic, quien compartió una de las rivalidades más trascendentes del tenis junto al suiz, también se manifestó por su retiro.

“Es difícil traducir en palabras todo lo que hemos compartido juntos en este deporte. Más de una década de momentos y batallas increíbles que podemos recordar. Tu carrera ha establecido el ejemplo de lo que significa alcanzar la excelencia y liderar con integridad y serenidad”, escribió el serbio en sus redes sociales.

“Es un honor conocerte dentro y fuera de la cancha, y con muchos años por delante. Sé que este nuevo capítulo traerá cosas magníficas para ti, Mirka, tus niños, tus seres queridos. Desde mi familia les deseamos mucha alegría, salud y prosperidad en el futuro. Espero celebrar tus logros y verte en Londres“, agregó.

En total, Novak Dkojovic y Roger Federer se enfrentaron en 50 oportunidades entre 2006 y 2020, con 27 triunfos para el serbio y 23 para el helvético. La última vez que se encontraron en el circuito fue el 30 de enero de 2020, con victoria para “Nole” en las semifinales de Australian Open, torneo que terminaría ganando tras derrotar a Dominic Thiem.