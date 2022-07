Tsitsipas y Kyrgios se atacan con duro cruce de palabras en Wimbledon: desde un “bullying” hasta montar “un circo”

Stefanos Tsitsipas y Nick Kyrgios protagonizaron uno de los choques más polémicos en Wimbledon 2022, partido que se siguió jugando fuera de la cancha con un duro cruce de palabras.

Todo ocurrió producto del duelo entre el griego y el australiano por la tercera ronda del certamen, el cual finalizó con Kyrgios como gran ganador por 6-7, 6-4, 6-3 y 7-6.

Sin embargo, un hecho que marcó el encuentro se produjo durante el segundo set cuando un frustrado Tsitsipas tiró una pelota hacia la tribuna y terminó golpeando a una persona, actitud que molestó al oceánico y pidió que su rival fuera descalificado, pero al final el juez determinó que se siguiera jugando.

Después del partido, el helénico arremetió con todo en contra de Kyrgios y lo tildó de “abusivo” y “manipulador”. “Está acosando todo el rato, le hace bullying a los rivales, a todo el mundo. Probablemente, también hacía bullying en la escuela, no me gusta esa gente. Él manipula al rival y te distrae”, señaló.

No solo quedó ahí, pues el número 5 del mundo aseguró que el australiano “tiene un lado malvado que puede hacer mucho daño a la gente. Cuando veo que hay alguien que me falta al respeto, es normal que yo actúe así. Le di la mano porque siempre felicito al rival, pero en verdad no lo habría hecho”.

En tanto, el 40° del ranking también tuvo palabras para el griego y puntualizó en el pelotazo que le tiró al público. “No sé como lo acosé o le hice bullying. Él me tiró pelotazos y golpeó a un espectador, yo no hice nada, solo discutí con el juez”, añadió.

“Tal vez él debería averiguar cómo ganarme un par de veces primero. Si yo hubiera hecho lo que hizo él, estaría descalificado”, lanzó con todo el tenista oceánico.

Por último, Kyrgios aseguró que él sí es “querido” en el circuito, no como Tsitsipas. “Yo no tengo por qué pedir disculpas, a mí siempre me multan por todo, pero tengo curiosidad de saber qué pasará con él. Montó un circo, soy uno de los jugadores más queridos en el camarín y él claramente no”, complementó.