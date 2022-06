Patricio Apey: “Tsitsipas prefiere ser un productor de películas que jugar PlayStation. Es diferente”

El mánager chileno Patricio Apey -histórico agente chileno que ha tenido a su cargo leyendas como Petr Korda, Gastón Gaudio y Andy Murray- se refirió a la actualidad de su jugador estrella: Stefanos Tsitsipas (6° de la ATP).

En conversación con Clay Tennis, el profesional abordó la personalidad del griego. “Es súper buen chico. Tiene todo el deseo y el hambre, y está preparado para trabajar y llegar lo más alto que pueda. Tenemos que recordar que tiene 23 años y ya fue tres del mundo”, señala.

Además, añade que si Tsitsipas “puede corregir algunas cosas con su equipo técnico, tiene todas las posibilidades de lograr lo que quiera. Además, hace fotografía, hace video, es muy creativo. Prefiere ser un productor de películas que jugar PlayStation. Es diferente en ese sentido”.

Patricio Apey también aborda las críticas que recibió el griego por “toilet breaks”. El británico Andy Murray y el alemán Alexander Zverev (los dos trabajaron con él) acusaron a Tsistispas de recibir “coaching” cuando iba al baño en los partidos, algo prohibido.

“Eso fue una estupidez. También, lamentablemente fue Zverev que trató de armar la cosa y tuvo la mala leche que dijo que el padre estaba mandándole mensajes. Fueron un poco duras esas acusaciones. Nunca se llevó el celular“, aclara.

Y precisamente habla de Zverev, que fue su jugador desde 2012 a 2019 y cuya relación laboral terminó con un juicio en el que Apey recibió 1,4 millones de dólares. “Cuando él llegó al 3 del mundo conmigo, un fin de año fabuloso, con siete contratos publicitarios extraordinario”, sostiene.

“Si me hubiera dicho mira, está Federer, el manager de Federer que me dicen esto y lo otro, y la verdad es que yo quiero ir con ellos… yo mismo lo hubiera llevado. Habría tocado la puerta y habría dicho: ‘Aquí está. Es buen chico, sensible. Y cuidado con el ego, que es grande’. Pero para hacer eso, hay que hacer un arreglo. No es cosa de ‘decido yo de cortar'”, agrega Apey.

El episodio de Ríos y Korda

Cuando salió la noticia de que Petr Korda había dado positivo por doping, Marcelo Ríos pidió que se le adjudicara el Abierto de Australia 1998, al que había llegado a la final perdiendo con el checo.

24 años después, Patricio Apey -que era mánager de Korda en ese momento y que hoy trabaja su hijo Sebastian Korda (46°)- aclara el episodio y descarta que el checo jugara dopado esa final ante el “Chino”.

“El positivo no tiene nada que ver con el Abierto de Australia. Eso es todo una mentira. Él le ganó ahí a Marcelo Ríos y después salió todo negativo”, dice Apey a Clay Tennis. “Mira, yo a Marcelo lo conozco, lo quiero, lo adoro, nos cagamos de la risa y lo respeto mucho, pero sobre este tema, no tiene idea. Ahí él y toda la gente que armó esa mierda, están equivocados”.