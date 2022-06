Una nueva polémica en el circuito del tenis tiene como protagonista al australiano Nick Kyrgios. Mientras disputaba su encuentro contra el local Paul Jubb, por la primera ronda de Wimbledon, lanzó un escupitajo a un espectador que aparentemente lo habría insultado desde las gradas.

El tenista, de descendencia griega y malaya, y número 40° del ATP, debutaba frente al emergente británico Paul Jubb (219° del ATP). Ofuscado por el, a ratos, mal juego, discutió con una juez de línea para luego, enfrentarse a un fanático que lo habría insultado.

Swear Kyrgios spits at some bloke in the crowd who was cheering for Jubb. 😆 Mad’ead! #Wimbeldon2022 pic.twitter.com/gkQWHhv6BY — Mark Conway (@MarkConway87) June 28, 2022

“Ha sido una falta de respeto. Alguien me insultó, me dijo que era una mierda, desde el público. ¿Es eso normal? No. No entiendo porque ocurre todo el tiempo”, añadiendo que “Amo Wimbledon. Esto no tiene nada que ver con el torneo”, sostuvo Nick Kyrgios.

“Es simplemente una generación de gente que se cree que por estar en redes sociales tienen derecho a decir lo que quieran y lo siguen haciendo en la vida real. Porque hay una valla y físicamente no puedo hacer nada, ni decir nada, porque me metería en problemas”, agregó en conferencia de prensa.

Explicaciones y sushi

El jugador llegó a la conferencia de prensa con una bandeja de sushi, que disfrutaba mientras respondía las preguntas de los periodistas acreditados. Durante la rueda, confirmó que llamó “soplón” a un juez de línea por algo que, según el, no habría dicho, en otra polémica durante su debut en el césped londinense.

“¿Arrepentido? “No. ¿Por qué? Eso es lo que ella hizo. No hice nada y ella fue al árbitro y le dijo algo que no dije”, afirmó. “Muy mayores” para hacer su trabajo, agregó en tono irónico.

Pese a las polémicas, el australiano se mostró satisfecho con su debut en Wimbledon, aunque espera “ir mejorando su juego en pasto”. Se impuso por parciales de 3/6, 6/1, 7/5, 6/7 y 7/5 y enfrentará en segunda ronda al serbio Filip Krajinović (31°).