DT de Nadal avisa al mundo del tenis: “Que Rafa gane los 4 Grand Slam es un objetivo realista”

Pese a su edad, lesiones y tratamientos, Rafael Nadal sigue más vigente que nunca en el tenis. El español ya ganó los primeros dos Grand Slam del año y ahora apunta al tercero, Wimbledon, y también se quiere quedar con el cuarto, US Open. Así lo confirmó su propio entrenador, Carlos Moyá.

“Que Rafa gane los 4 Grand Slam es un objetivo realista. Ahora mismo es el único que puede conseguirlo este año. Es la primera vez en su carrera que está en disposición de lograrlo”, señaló el extenista en diálogo con Eurosport.

Pese a la ambición de coronarse con los cuatro grandes eventos de la temporada, el DT de Nadal asegura que a su pupilo esto “no le quita el sueño, como equipo pocas cosas nos quitan el sueño y esta no es una de ellas. Hay que ir poco a poco, no es algo de lo que hablemos, no es un objetivo primordial, aunque no se va a renunciar a ello”.

De cara a lo que será Wimbledon, Carlos Moyá indicó que al ex número uno del mundo le cuesta adaptarse al pasto británico. “La hierba aquí es un poco distinta, quizá por eso le está costando un poquito adaptarse a la hierba de Inglaterra. Poco a poco irá cogiendo ritmo, esperemos también que el sorteo ayude, sobre todo en los primeros partidos”, sostuvo.

“En Wimbledon siempre puede haber más sorpresas: por encima del jugador que te toque en esas primeras rondas, lo peligroso es el tipo de rival que te toque, hay que tener cuidado con los cañoneros”, complementó el técnico de “Rafa”.

Luego de someterse a un tratamiento por su lesión en el pie, Rafael Nadal reapareció en las canchas y este miércoles venció en dos sets al suizo Stan Wawrinka en un torneo de exhibición en Hurlingham, Inglaterra.