Luego de ganar los dos primeros Grand Slam del año, Rafael Nadal no quiere quedar fuera del tercer gran evento de la temporada en el tenis: Wimbledon.

La presencia del tenista español en el certamen británico aún está en duda luego del tratamiento al que se sometió el jugador hace unas semanas, por una preocupante lesión en su pie.

Pese a esto, el actual número cuatro del mundo entregó una conferencia de prensa este viernes y se mostró optimista en que podrá recuperarse para decir presente en el importante torneo de pasto.

“Mi intención es jugar Wimbledon. El tratamiento y la semana de entrenamiento me dan esperanzas, y no iría a Londres si no tuviera intención de jugar. Viajaré, jugaré una exhibición en Hurlingham (Inglaterra) y realizaré una semana de entrenamientos a ver si es posible”, señaló el “Rafa” sobre su hoja de ruta en los próximos días.

A pesar de sus ganas, el balear aseguró que se mantendrá precavido respecto a la recuperación de su lesión. “Llevo tres años sin jugar Wimbledon y me hace ilusión. No sé qué puede pasar dentro de cinco días, soy prudente, pero lo que ha pasado hasta ahora me da esperanzas de que pueda estar presente”, indicó.

Por último, Rafael Nadal manifestó lo difícil que será intentar ganar su tercer Grand Slam del año por las complicaciones que presenta el jugar en pasto. “La hierba es una superficie diferente y hay poca lógica. Llevo tres años sin jugar en hierba y será complicado”, añadió.

“Las primeras rondas serán cruciales. Si las pasas, los rivales son más difíciles, pero se juega con más seguridad. Los primeros partidos los juegas contra gente con experiencia reciente en estas pistas y es un poco de lotería”, complementó.