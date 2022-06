Rafael Nadal reapareció en muletas tras lograr su título 14 en Roland Garros

“No puedo seguir compitiendo con el pie dormido, hay que encontrar una solución. Me encantaría seguir compitiendo, así que la próxima semana voy a hablar con varios médicos y contemplar diversas opciones. Recibiré un tratamiento de radiofrecuencia y espero que me ayude para disminuir el dolor”, comentó hace algunos días Rafael Nadal después de ganar el título en Roland Garros.

Solo 48 horas después de aquel suceso, el tenista español reapareció en muletas debido al tratamiento al que se está sometiendo para aliviar el dolor en su pierna.

Respecto a sus sensaciones con el tratamiento que está efectuando, el hispano indicó que “si no fuéramos optimistas no lo haríamos. No sé sabe, vamos a ver lo que pasa. El objetivo es claro: hacer una radiofrecuencia en el nervio para conseguir que la sensación que tengo cuando juego con el pie dormido sea de una manera permanente. Si funciona, y me deja el nervio un poco tocado, se va a quitar un poco la sensibilidad del pie y se ha demostrado que podría jugar”.

Con lo anterior, es un hecho que el mallorquín no disputará Wimbledon en algunas semanas más, por lo que Novak Djokovic contará con la primera opción de sumar otro Grand Slam a sus vitrinas, a pesar que en esta oportunidad el certamen británico no entregará puntos para el Ranking tras el castigo que impulsó la ATP con la prohibición de los tenistas rusos y bielorrusos.