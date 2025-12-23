Estas son las 10 carreras universitarias mejor pagadas de Chile / Getty Images

El próximo lunes 5 de enero de 2026, a las 08:00 horas, se publicarán los resultados de los puntajes de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular, rendida a comienzos de diciembre.

Las marcas serán clave para poder entrar a las universidades que formarán parte del Proceso de Admisión 2026, cuyas postulaciones se realizarán entre el 5 y el 8 del mismo mes.

Eso sí, otro aspecto que podría resultar trascendental para quienes buscan un cupo en la educación superior es qué tan conveniente o viable es inclinarse por una u otra alternativa académica.

Más allá del porcentaje de empleabilidad una vez que alguien se titula, en ocasiones los futuros estudiantes también prestan atención a qué tan bien se remunera cada una de las opciones de estudio.

El portal MiFuturo.cl es precisamente el sitio que detalla las estadísticas más relevantes de cada carrera, incluyendo los ingresos promedio de 264 opciones. En términos simples, permite afinar las perspectivas laborales antes de tomar una decisión que podría marcar una vida.

Si nos centramos exclusivamente en el top ten de las carreras con mejores sueldos, al cuarto año, Medicina se ubica en el primer lugar, seguida por varias especialidades de ingeniería que también destacan en el ranking.

Las 10 carreras universitarias mejor pagadas de Chile

Revisa a continuación las carreras y su sueldo bruto promedio al cuarto año:

Medicina: $3.719.393 Ingeniería Civil Metalúrgica: $3.508.658 Ingeniería Civil en Minas: $3.432.022 Geología: $2.919.331 Ingeniería Civil Eléctrica: $2.912.849 Ingeniería Civil Mecánica: $2.841.820 Ingeniería Civil Industrial: $2.840.993 Ingeniería Civil en Computación e Informática: $2.683.432 Ingeniería Civil Electrónica: $2.647.456 Ingeniería en Minas: $2.514.687

En cuanto a la matrícula total en 2025, dentro de estas diez opciones, el top tres lo lidera Ingeniería Civil Industrial con 34.904 alumnos, seguida por Medicina con 21.320 e Ingeniería Civil en Computación e Informática con 17.875 estudiantes.