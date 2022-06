Este viernes, Rafael Nadal se instaló en la final de Roland Garros 2022 y jugará por su decimocuarto título en el torneo parisino. El manacorí se valió del retiro de Alexander Zverev por una fuerte lesión en el segundo set y buscará conseguir su segundo Grand Slam de la temporada. Sin embargo, el Síndrome de Müller-Weiss que lo afecta en su pie izquierdo obligaría al tenista de 35 años a tener un receso en el circuito, lo que impediría su participación en Wimbledon.

Nadal comenzó la temporada 2022 de manera notable. El español consiguió un récord de 20-0 y se adjudicó el ATP de Melbourne, el Abierto de Australia y el ATP de Acapulco. El zurdo estuvo cerca de sumar un cuarto trofeo en el actual curso, pero cayó ante Taylor Fritz en la final de Indian Wells y vio frenada su racha. En la ronda previa del certamen californiano, el ganador de 21 Grand Slams sufrió una fisura en sus costillas y debió bajar su participación de Miami, Montecarlo y Barcelona.

El tenista regresó en Madrid, donde cayó en cuartos de final frente a Carlos Alcaraz, disputó Roma y ahora está a un partido de consagrarse campeón del Abierto de Francia. Pese a esto, el diario Marca aseguró que tras la final frente a Casper Ruud, Rafael Nadal tiene contemplado hacer un parón para sanar -o apaciguar- las dolencias en su pie izquierdo.

“Preferiría perder la final y tener un pie nuevo que me permita ser más feliz en mi día a día”, manifestó Nadal tras su paso a la final de Roland Garros 2022. De todos modos, el corresponsal de Times Sport, Stuart Fraser, aseguró que se comunicó con el entorno del manacorí y le comentaron que la baja de Wimbledon no es una decisión tomada.

Checked with his agent here and he insisted that a decision on Wimbledon has not been made yet.

— Stuart Fraser (@stu_fraser) June 3, 2022