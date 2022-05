Reconocidos tenistas anuncian que no disputarán Wimbledon luego que la ATP le quitara los puntos: “Parecerá una exhibición”

Después que la ATP anunciara que le quitaría los puntos a Wimbledon por no haber permitido que deportistas rusos y bielorrusos compitan en el certamen, reconocidos tenistas dieron su impresión al respecto, coincidiendo en que están lejos de disputar el certamen al no haber nada en juego.

Cameron Norrie habló del tema con el sitio The Telegraph, señalando que “Wimbledon todavía es un evento especial, pero creo que va a haber muchos jugadores de la élite que no lo van a jugar, especialmente aquellos que no estén demasiado preocupados por el dinero. En su lugar, descansarán y se prepararán para los eventos de pista dura”.

En esa línea, el británico agregó: “Está claro que es una situación muy difícil por todo lo que está pasando con la guerra. Para mí es difícil. Creo que la mayoría de los jugadores del circuito, ahora mismo, no están de acuerdo con la decisión. Los jugadores que no estamos en el Consejo no tuvimos demasiada información o demasiadas opciones en todo esto”.

El italiano Fabio Fognini también emitió declaraciones, sosteniendo que ese tiempo le vendrá bien para tomarse unas vacaciones.

“He hablado personalmente con Gaudenzi (presidente del ATP) y le felicité. Se rumorea y he oído, además, que puede que reduzcan el prize money. Si este fuera el caso, teniendo en cuenta que no tengo demasiado buen feeling con la hierba, en esas dos semanas podré llevar a la familia a Formentera“, lanzó al sitio Ubitennis.

Finalmente la ex número 1 del mundo, la japonesa Naomi Osaka, también aseguró que no la motiva participar del certamen si no reparte unidades para el ranking.

“No estoy segura de participar. Me gustaría poder ir y ganar más experiencia en hierba, pero creo que, no quiero decir que no tiene sentido, sin mala intención, soy una jugadora que se motiva por subir en el Ranking. Por ese tipo de cosas… También, en hierba, me lesioné muy feo, y eso me asusta. Veremos qué ocurre con la situación y ya, entonces, decidiré. Pero, sin puntos, Wimbledon será como una exhibición. No puedes dar tu 100%“, sostuvo.