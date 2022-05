Nadal declaró “injusto” el veto a los rusos y extenista de Ucrania la respondió: “¿Es justo que los ucranianos estén muriendo?”

Sergiy Stakhovsky, extenista ucraniano, dejó de lado la raqueta a inicios de marzo y decidió unirse al ejército de Ucrania para defender a su país tras los ataques de Rusia en el conflicto bélico.

Durante este lunes, el ex número 31 del mundo utilizó sus redes sociales para arremeter en contra de Rafael Nadal, luego de las declaraciones que realizó el español al respecto del veto de Wimbledon a los jugadores rusos y bielorrusos.

“Es muy injusto de cara a mis compañeros. Qué culpa tienen ellos de lo que está sucediendo con la guerra. Lo siento por ellos y ojalá no fuera así pero al final sabemos que esto es lo que hay. Vamos a ver si tomamos algún tipo de decisión al respecto”, fueron las palabras de “Rafa” en rueda de prensa del Masters 1000 de Madrid.

Ante los dichos del actual número 4 del mundo, Stakhovsky reaccionó con un mensaje directo en sus redes sociales: “Rafael Nadal, competíamos juntos… nos hemos enfrentado en la gira. Dime, ¿es justo que los jugadores ucranianos no puedan regresar a casa? ¿Es justo que los niños ucranianos no puedan jugar al tenis? ¿Es justo que los ucranianos estén muriendo?”.

El último torneo que disputó Sergiy Stakhovsky antes de unirse al ejército de Ucrania fue el Abierto de Australia 2022 en enero de este año.

@RafaelNadal we competed together.. we’ve played each other on tour. Please tell me how it is fair that Ukrainian players cannot return home? How it is fair that Ukrainian kids cannot ply tennis? How is it fair that Ukrainians are dying ? https://t.co/l3bZtBEfsU

— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) May 2, 2022