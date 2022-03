Sergiy Stakhovsky, tenista ucraniano, en enero de este año estuvo disputando la qualy para jugar en el Abierto de Australia 2022. Casi dos meses después, dejó de lado la raqueta y decidió unirse al ejército de Ucrania para defender a su país tras los ataques de Rusia en el conflicto bélico que sigue alarmando al mundo.

En entrevista con la BBC, el jugador de 36 comentó lo duro que ha sido dejar a su familia en Hungría. “Ha sido una decisión horrible. Aún no sé no cómo lo he hecho. Está siendo muy difícil para mi mujer. Mis hijos ni siquiera saben que estoy aquí. No entienden qué es esto de la guerra. Son demasiado pequeños para saberlo”, señaló.

El ex número 31 del ranking ATP confesó que “sé disparar y si tengo que hacerlo, lo haré. Espero no tener que recurrir al arma”.

El tenista aseguró con valentía que si “Ucrania cae, nosotros resistiremos”, sin embargo, analizó el complejo escenario y afirmó que “siendo sinceros, Rusia tiene una población de 140 millones de personas, que va desde Europa hasta Alaska. Va ser imposible resistir mucho”.

“Ninguno pensó que esto podría pasar y ha ocurrido. Ninguno de los líderes de Europa o del mundo está listo para ayudar, para luchar en Ucrania por una Europa mejor para el futuro”, concluyó Sergiy Stakhovsky, quien se retiró del tenis en el lugar 240° del ranking ATP tras no clasificar al Abierto de Australia.