Juicio contra Novak Djokovic inicia en la previa del Abierto de Australia

Este sábado (domingo en Australia) comenzó el juicio contra Novak Djokovic que determinará la permanencia o deportación del tenista profesional.

El jugador número uno del mundo ha permanecido detenido desde que el viernes el ministro de Inmigración del gobierno australiano, Alex Hawke, decidió anular el visado del serbio por razones sanitarias y de orden público.

Debido a esto, los abogados del tenista intentarán exponer sus argumentos para que el deportista de 34 años pueda participar del Abierto de Australia.

El juicio contra Novak Djokovic comenzó cerca de las 19:30 horas de nuestro país (9:30 del 16 de enero en Melbourne). El campeón defensor del torneo llegó a las oficinas de la Corte Federal ubicadas en el centro de la ciudad en una camioneta acompañado de sus abogados.

En caso de ser deportado, el jugador podría quedar con una prohibición de ingreso al país por un periodo de tres años.

BREAKING: @DjokerNole departs from the Park Hotel ahead of his court hearing where he’ll appeal his visa cancellation for a second time. Hearing starting at 9:30. More soon @TheTodayShow @9NewsMelb pic.twitter.com/7oNWScdlZF

— Gillian Lantouris (@gillianlant) January 15, 2022