Novak Djokovic será detenido y este domingo tendrá la audiencia que determinará si podrá jugar o no el Abierto de Australia

Luego que se le volvió a anular la visa por parte del gobierno australiano, las opciones de que Novak Djokovic dispute el Australian Open se reducen al mínimo al quedar detenido. Todo más aún luego de dos elementos que complican aún más al serbio.

Por una parte, lo legal pues el juez de la causa, Anthony Kelly, aseguró que el tenista no podrá moverse libremente una vez que termine de declarar ante los funcionarios del Ministerio de Inmigración. Todo luego que el encargado de la cartera, Alex Hawke, usó sus atribuciones para anular el visado por razones sanitarias y de orden público.

La cuestión que complica aún más las opciones de que Novak Djokovic juegue el Australian Open al estar detenido luego que la organización del evento determinó que el lado del cuadro en que está el número 1 del mundo se jugará el lunes 17, día que arranca el torneo.

El problema legal le impedirá entrenar hasta que se vuelva a enfrentar a un tribunal en Oceanía este domingo. Es decir, si vuelve a ser habilitado, deberá debutar ante su compatriota Miomir Kecmanovic sin haber tomado una raqueta desde ayer jueves.

The top halves of the #AusOpen men’s and women’s singles draws will be played on Monday.

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2022