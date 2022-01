Novak Djokovic ganó tiempo: sus abogados lograron frenar la deportación hasta el lunes

El Primer Ministro de Australia, Scott Morrison, aseguraba con firmeza que el tenista serbio Novak Djokovic “estará en el próximo avión a casa” si no presentaba evidencias suficientes que respalden la exención médica que ha obtenido para poder entrar en el país, pese a que no se conocía oficialmente si tenía o no la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus.

Lo cierto es que el número uno del mundo llegó a suelo australiano de cara al Abierto de Australia 2022, pero las autoridades de aquel país le han dicho que se le ha denegado su visa y le han pedido que se vaya de vuelta a Serbia a más tardar este jueves.

La Fuerza Fronteriza australiana aseguró que “Nole” no había proporcionado pruebas adecuadas para cumplir con los requisitos de entrada al país y que su visa había sido posteriormente cancelada.

A su vez, la ministra de Asuntos Interiores de Australia, Karen Andrews, recalcó que “continuarán asegurándose” de que todos aquellos que quieran entrar tendrán que cumplir con sus “estrictos requisitos fronterizos. Ningún individuo que compita en el Abierto de Australia recibirá un trato especial”.

Abogados de Djokovic ganaron tiempo para el tenista

El proceso de deportación de Novak Djokovic está en marcha, sin embargo, los abogados del tenista serbio lograron ganar un poco más de tiempo y frenaron su deportación hasta el próximo lunes 10 de enero, cuando se lleve a cabo la audiencia en los juzgados de Melbourn.

De momento, “Nole” está retenido en el Park Hotel del barrio de Carlton, en Melbourne, lugar donde fue trasladado durante la mañana de este jueves tras haber pasado la noche en el aeropuerto de Tullamarine.

Cabe recordar que el Abierto de Australia 2022, el primer Grand Slam de la temporada, comenzará el 17 de enero y se jugará hasta el 30 del mismo mes.