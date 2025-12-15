;

Coquimbo sufre otra salida: Esteban González refuerza a Querétaro con una de las figuras del “Pirata”

El “Chino” convenció a Sebastián Galani para que se sume a su proyecto en el cuadro mexicano.

Daniel Ramírez

Esteban González le dijo adiós a Coquimbo Unido y ahora afronta un nuevo desafío con el Querétaro de México, donde ya comenzó a trabajar de cara a la temporada 2026.

Y en esta aventura que vivirá el “Chino” en el fútbol mexicano, lo acompañará una de las figuras del cuadro coquimbano: Sebastián Galani.

Según informó La Tercera, el ahora ex DT del “Pirata” pidió el fichaje del mediocampista, quien aceptó la propuesta y se convertirá en nuevo refuerzo de los “Gallos Blancos”.

Así las cosas, Esteban González seguirá contando con los servicios del volante, quien fue el capitán de Coquimbo Unido este 2025, siendo pieza clave en la obtención del título de Primera División.

Con esto, el actual campeón del fútbol chileno sufre otra salida: Sebastián Galani se suma a Matías Palavecino y Cecilio Waterman, quienes tampoco seguirán en el club el año que viene.

