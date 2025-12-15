Recaudó $1 millón de dólares: Ahmed al Ahmed, el “héroe” que frenó a atacante en el tiroteo de Australia y que está hospitalizado

Australia sigue conmocionada por el ataque armado ocurrido en Bondi Beach durante un evento de la comunidad judía, que dejó al menos 16 personas fallecidas.

En medio de la tragedia, la figura de Ahmed Al Ahmed, un inmigrante sirio de 43 años, se ha transformado en símbolo de valentía tras enfrentar a uno de los atacantes y lograr desarmarlo, acción que, según autoridades, evitó una masacre aún mayor.

El hecho ocurrió cuando dos hombres armados abrieron fuego contra los asistentes a la celebración de Janucá “Chanukah by the Sea”, a la que acudían cientos de personas.

Al advertir la situación, Ahmed se ocultó tras vehículos estacionados y luego se abalanzó por sorpresa contra uno de los tiradores, forcejeando hasta quitarle el rifle. Durante la acción recibió múltiples disparos en su brazo izquierdo y en el hombro.

Actualmente, permanece hospitalizado en Sídney, donde fue sometido a una cirugía de urgencia. Su estado es delicado y los médicos no descartan que pueda perder el brazo producto de la gravedad de las heridas. A través de su abogado, Ahmed aseguró no arrepentirse de lo ocurrido y afirmó que “lo volvería a hacer”, pese al dolor que enfrenta.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, visitó al hombre en el hospital y lo calificó como “un héroe de la vida real”. “No hay duda de que se habrían perdido muchas más vidas si no fuera por su coraje”, sostuvo la autoridad.

En la misma línea, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, destacó que su actuar refleja “lo mejor de Australia”, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también elogió públicamente su valentía.

La reacción ciudadana no se hizo esperar. Una campaña solidaria en GoFundMe, creada para apoyar su recuperación y a su familia, superó el millón de dólares australianos en pocas horas, con miles de donaciones desde distintos países.

Ahmed Al Ahmed, padre de dos niñas y ciudadano australiano desde 2022, afirmó sentirse en deuda con el país que lo recibió. Hoy, su gesto heroico es reconocido como clave para salvar innumerables vidas en uno de los atentados más graves registrados en Australia en décadas.