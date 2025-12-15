;

Recaudó $1 millón de dólares: Ahmed al Ahmed, el “héroe” que frenó a atacante en el tiroteo de Australia y que está hospitalizado

El inmigrante sirio de 43 años enfrenta un complejo estado de salud tras desarmar a uno de los atacantes en el tiroteo.

Nelson Quiroz

Captura

Captura

Australia sigue conmocionada por el ataque armado ocurrido en Bondi Beach durante un evento de la comunidad judía, que dejó al menos 16 personas fallecidas.

En medio de la tragedia, la figura de Ahmed Al Ahmed, un inmigrante sirio de 43 años, se ha transformado en símbolo de valentía tras enfrentar a uno de los atacantes y lograr desarmarlo, acción que, según autoridades, evitó una masacre aún mayor.

ADN

BBC Mundo

El hecho ocurrió cuando dos hombres armados abrieron fuego contra los asistentes a la celebración de Janucá “Chanukah by the Sea”, a la que acudían cientos de personas.

Al advertir la situación, Ahmed se ocultó tras vehículos estacionados y luego se abalanzó por sorpresa contra uno de los tiradores, forcejeando hasta quitarle el rifle. Durante la acción recibió múltiples disparos en su brazo izquierdo y en el hombro.

Revisa también

ADN

Actualmente, permanece hospitalizado en Sídney, donde fue sometido a una cirugía de urgencia. Su estado es delicado y los médicos no descartan que pueda perder el brazo producto de la gravedad de las heridas. A través de su abogado, Ahmed aseguró no arrepentirse de lo ocurrido y afirmó que “lo volvería a hacer”, pese al dolor que enfrenta.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, visitó al hombre en el hospital y lo calificó como “un héroe de la vida real”. “No hay duda de que se habrían perdido muchas más vidas si no fuera por su coraje”, sostuvo la autoridad.

En la misma línea, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, destacó que su actuar refleja “lo mejor de Australia”, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también elogió públicamente su valentía.

La reacción ciudadana no se hizo esperar. Una campaña solidaria en GoFundMe, creada para apoyar su recuperación y a su familia, superó el millón de dólares australianos en pocas horas, con miles de donaciones desde distintos países.

Ahmed Al Ahmed, padre de dos niñas y ciudadano australiano desde 2022, afirmó sentirse en deuda con el país que lo recibió. Hoy, su gesto heroico es reconocido como clave para salvar innumerables vidas en uno de los atentados más graves registrados en Australia en décadas.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad