El llamado del PC tras derrota Jara: “La unidad hoy no es solo una opción electoral, es una obligación con el pueblo”

“Los derechos que Chile ha conquistado requieren de la más amplia unidad para ser defendidos”, afirmaron en un comunicado.

Tras la contundente victoria de José Antonio Kast sobre Jeannette Jara en la Segunda Vuelta Presidencial, el Partido Comunista (PC) emitió un comunicado en el cual llaman a la unidad del sector para “cuidar lo que se ha ganado”.

En el escrito, el PC valoró y agradeció la labor desplegada durante la campaña de Jara, tanto a la militancia comunista como también a los partidos aliados.

Su candidatura puso en el centro las necesidades de nuestro pueblo, como llegar a fin de mes, el derecho a una salud para todos y todas, a una vivienda digna, mejores condiciones laborales, entre tantas otras, pero, por sobre todo, la posibilidad cierta de que en nuestro país se puede vivir mejor y vivir seguros“, señalaron.

El resultado nos deja una lección clara para todas las fuerzas políticas de izquierda, progresistas y de centroizquierda: los derechos que Chile ha conquistado requieren de la más amplia unidad para ser defendidos. La PGU, la gratuidad universitaria, las 40 horas, las mejoras en pensiones, la salud pública gratuita, los avances en derechos de las mujeres y la protección social no están asegurados si estamos divididos“, aseveraron.

La unidad hoy no es solo una opción electoral, es una obligación con el pueblo. Por eso, el mandato es claro: unidad para cuidar lo que se ha ganado y unidad para avanzar en lo que aún falta. Esa es la responsabilidad histórica que tenemos y debemos estar a la altura", se lee en el escrito.

Finalmente, desde el Partido Comunista afirmaron que “hoy, como en cada momento de la historia de nuestro país, asumimos la decisión popular expresada a través de las urnas. Con la misma convicción con la que hemos enfrentado cada batalla, hacemos un llamado a nuestra militancia y al pueblo de Chile a reconstruir confianzas, a escuchar con mayor profundidad y a hablarle al país entero desde lo que realmente importa: que una vida digna y justa para todos y todas es posible".

Volver al trabajo en la base y en los territorios, y construir la unidad con los pueblos de Chile, es la tarea que tenemos por delante”, cerraron.

