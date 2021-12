ATP Cup lo confirmó: Novak Djokovic es baja en Serbia y no jugará contra Chile

Lo que adelantó la prensa europea hace un par de días, este miércoles lo confirmó la propia organización del torneo. La ATP Cup hizo oficial el anuncio de que Novak Djokovic será baja en el equipo de Serbia y no estará para enfrentar a Chile en la competición.

“El número 1 del mundo, Novak Djokovic, se ha retirado de la Copa ATP. Serbia permanece en la competición y será liderada por el número 33 del mundo, Dusan Lajovic”, indicaron desde la ATP con un comunicado en su sitio web.

Por ende, “Nole” no podrá encabezar a Serbia como gran figura para los encuentros por el Grupo A, donde también se encuentra Chile, España y Noruega.

Cabe destacar que este viernes 31 de diciembre (sábado 1 de enero para Australia) comienza el camino del equipo chileno en la ATP Cup con debut frente al cuadro español que no contará con Rafael Nadal.

La primera raqueta nacional, Cristian Garín (17°), se medirá ante Roberto Bautista Agut (19°). Por su parte, el número dos de Chile, Alejandro Tabilo (139°) enfrentará a Pablo Carreño Busta (20°).

Mientras que en la segunda fecha, el plantel nacional se verá las caras contra Serbia el 3 de enero y luego jugará frente a Noruega el 4 de enero en el cierre de la fase de grupos.

