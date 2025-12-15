;

VIDEO. “Lo lograste”: padre comparte en TikTok su emoción tras asistir a la gala de 4° medio de su hijo fallecido

El difunto joven fue reconocido con la medalla al mejor compañero, junto con otros gestos que recibió por parte de su curso.

Alejandro Basulto

Un emotivo video se volvió viral en TikTok, acumulando más de 410 mil visualizaciones. El protagonista es Miguel López, creador de contenido que, a través de su cuenta @miguel.4444.angel, dedicó un mensaje a su hijo Maycol, quien falleció en noviembre, para celebrar su egreso de cuarto medio.

En el registro, el padre del joven expresó: “Hijo, te quiero felicitar por tu gran logro: haber salido de cuarto medio. Y tuve la suerte de estar en tu hermosa gala. Recibió este gran reconocimiento (dijo sosteniendo la medalla de mejor compañero), del trabajo, dedicación, de mucho tiempo, para salir de la enseñanza media, y por eso te quiero felicitar, decirte que te amo, que eres lo mejor del mundo”.

Luego agregó: “Y que ahí está tu foto y que aquí estoy, contento, me vine porque yo solamente fui a celebrar tu logro. Y aquí está la medalla al mejor compañero. Y ahí esta polera que te dedicaron todos tus compañeros, te la grabaron (...) Quiero darle las gracias a todos sus compañeros”.

Entre lágrimas, concluyó: “Estuvimos allá junto a todos tus compañeros y a las familias de ellos, para celebrar este hermoso reconocimiento tuyo: que lograste salir de cuarto, papito lindo te amo con mi corazón y todas mis bendiciones del mundo. Muchas gracias Diosito por esta bendición, ¡felicidades por tu logro!”.

El homenaje ocurre tras la trágica muerte de Maycol López, ocurrida la madrugada del sábado 1 de noviembre en un accidente automovilístico en Casablanca, región de Valparaíso.

El joven de 17 años, estudiante del Colegio Alcántara de Peñalolén, viajaba junto a su hermano Alex Got, artista de la Compañía Chilena, y la pareja de este último, cuando el vehículo fue impactado por un camión cuyo conductor se dio a la fuga.

@miguel.4444.angel

junto al curso de mi hijo 😭 disfrutando su graduación

♬ sonido original - miguel_angel_4444
@miguel.4444.angel

eres mis ojitos de lucero CTM 😭😭🙏💔😢😭 i

♬ sonido original - miguel_angel_4444
@miguel.4444.angel

te felicito CTM lo lograste hijo de mi vida 😭😭😭

♬ sonido original - miguel_angel_4444

