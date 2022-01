Novak Djokovic podrá jugar el Abierto de Australia tras recibir una exención médica por la vacuna del covid-19

Después de muchas dudas en torno a su participación, Novak Djokovic fue autorizado a jugar el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.

Todo luego que el serbio consiguió una exención medica respecto a la vacuna contra el covid-19, la que es obligatoria para los tenistas que deseen disputar el torneo.

Si bien Novak Djokovic no ha sido explícito en torno a sí está vacunado o no, apelando a la libertad individual, la expresión de las autoridades oceánicas era clara en torno a que si no estaba en condiciones aptas para el control sanitario, el número 1 del mundo no disputaría el Abierto de Australia. De hecho, todo indica que se bajó de la ATP Cup por no cumplir dichos aspectos.

Sin embargo, el propio jugador expresó expresó sus redes sociales su felicidad por la autorización médica lograda y que le permitirá ir por su décimo título en Australia y superar a Roger Federer y Rafael Nadal como el máximo ganador de títulos de Grand Slam.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.

I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2022