ADN Hoy. Ruth Hurtado y próximo gobierno de Kast: “Los derechos adquiridos van a estar protegidos y no van a ser tocados”
En diálogo con ADN Hoy, la secretaria general del Partido Republicano adelantó que “el primer recorte que se va a hacer” será sacar a los “apitutados” del Estado.
La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, abordó en conversación con ADN Hoy el triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, en la que obtuvo el 58,2% de los votos (7.254.850 sufragios).
“Este va a ser un gobierno de unidad en el que esperamos, más que decir que somos una gran coalición, decir: ‘Queremos tener a los mejores’, y eso significa que más allá de su militancia, que sean buenas personas en lo técnico, en lo político y que además tengan afinidad y conexión con lo que proponemos”, dijo.
Consultada por la conformación del equipo de colaboradores del Presidente electo, Ruth Hurtado señaló que “hoy día parten las conversaciones con los presidentes de partido, hoy día es la primera reunión formal donde van a estar todos reunidos (...). Hemos recibido algunas propuestas”.
“Los derechos adquiridos van a estar protegidos”
Por otro lado, criticó la cantidad de funcionarios públicos: “Hay algunos que hoy día están apernados o que los están dejando en buena posición instalada, y probablemente toda esa grasa política va a tener que ser recortada del Estado”.
“Todos los apitutados tienen que salir del Estado y es el primer recorte que se va a hacer, pero también hemos señalado que los buenos funcionarios públicos, más allá de su militancia, van a permanecer en sus trabajos”, añadió.
Por último, Ruth Hurtado enfatizó: “Hemos sido muy claros en decir que los derechos adquiridos van a estar protegidos y no van a ser tocados en este gobierno. Se ha querido instalar que vamos a hacer recorte en la PGU”.
“Nosotros en lo que teníamos diferencia es en cómo se financia la PGU con este préstamo obligatorio de los trabajadores al Estado, pero distinto es decir que la queríamos eliminar”, concluyó.
