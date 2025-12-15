La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, abordó en conversación con ADN Hoy el triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, en la que obtuvo el 58,2% de los votos (7.254.850 sufragios).

“Este va a ser un gobierno de unidad en el que esperamos, más que decir que somos una gran coalición, decir: ‘Queremos tener a los mejores’, y eso significa que más allá de su militancia, que sean buenas personas en lo técnico, en lo político y que además tengan afinidad y conexión con lo que proponemos”, dijo.

Agencia UNO | El Presidente electo José Antonio Kast Ampliar

Consultada por la conformación del equipo de colaboradores del Presidente electo, Ruth Hurtado señaló que “ hoy día parten las conversaciones con los presidentes de partido, hoy día es la primera reunión formal donde van a estar todos reunidos (...). Hemos recibido algunas propuestas”.

“Los derechos adquiridos van a estar protegidos”

Por otro lado, criticó la cantidad de funcionarios públicos: “Hay algunos que hoy día están apernados o que los están dejando en buena posición instalada, y probablemente toda esa grasa política va a tener que ser recortada del Estado”.

“Todos los apitutados tienen que salir del Estado y es el primer recorte que se va a hacer , pero también hemos señalado que los buenos funcionarios públicos, más allá de su militancia, van a permanecer en sus trabajos”, añadió.

Por último, Ruth Hurtado enfatizó: “Hemos sido muy claros en decir que los derechos adquiridos van a estar protegidos y no van a ser tocados en este gobierno. Se ha querido instalar que vamos a hacer recorte en la PGU”.