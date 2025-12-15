;

ADN Hoy. Ruth Hurtado y próximo gobierno de Kast: “Los derechos adquiridos van a estar protegidos y no van a ser tocados”

En diálogo con ADN Hoy, la secretaria general del Partido Republicano adelantó que “el primer recorte que se va a hacer” será sacar a los “apitutados” del Estado.

Ruth Cárcamo

ADN Hoy - Entrevista a Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano

ADN Hoy - Entrevista a Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano

22:54

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, abordó en conversación con ADN Hoy el triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, en la que obtuvo el 58,2% de los votos (7.254.850 sufragios).

“Este va a ser un gobierno de unidad en el que esperamos, más que decir que somos una gran coalición, decir: ‘Queremos tener a los mejores’, y eso significa que más allá de su militancia, que sean buenas personas en lo técnico, en lo político y que además tengan afinidad y conexión con lo que proponemos”, dijo.

ADN

Agencia UNO | El Presidente electo José Antonio Kast

Consultada por la conformación del equipo de colaboradores del Presidente electo, Ruth Hurtado señaló que “hoy día parten las conversaciones con los presidentes de partido, hoy día es la primera reunión formal donde van a estar todos reunidos (...). Hemos recibido algunas propuestas”.

“Los derechos adquiridos van a estar protegidos”

Por otro lado, criticó la cantidad de funcionarios públicos: “Hay algunos que hoy día están apernados o que los están dejando en buena posición instalada, y probablemente toda esa grasa política va a tener que ser recortada del Estado”.

“Todos los apitutados tienen que salir del Estado y es el primer recorte que se va a hacer, pero también hemos señalado que los buenos funcionarios públicos, más allá de su militancia, van a permanecer en sus trabajos”, añadió.

Revisa también

ADN

Por último, Ruth Hurtado enfatizó: “Hemos sido muy claros en decir que los derechos adquiridos van a estar protegidos y no van a ser tocados en este gobierno. Se ha querido instalar que vamos a hacer recorte en la PGU”.

“Nosotros en lo que teníamos diferencia es en cómo se financia la PGU con este préstamo obligatorio de los trabajadores al Estado, pero distinto es decir que la queríamos eliminar”, concluyó.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad