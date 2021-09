La revelación de Jaime Fillol: “Recibí muchas amenazas de muerte mientras fui tenista”

En junio pasado, Jaime Fillol cumplió 75 años y recientemente hizo un repaso no sólo de su carrera en el tenis, sino también de su vida: la exraqueta nacional reveló que recibió amenazas de muerte en la década de los 70.

En entrevista con Las Últimas Noticias, recordó una Copa Davis de 1975: unas semifinales ante Suecia que se disputaron sin público y con control policial. “Fue un momento tenso. Todo empezó porque, tras superar a Sudáfrica, recibí una amenaza de muerte. Dijeron que me matarían si iba a jugar a Suecia“, relató Fillol.

Respecto del autor de dicha amenaza, el extenista afirmó que “solo pudimos saber tiempo después que fue obra de un pastor sueco que lideraba a un grupo local donde había algunos exiliados chilenos“.

Consultado sobre si pensó en no presentarse, Jaime Fillol contó que “los meses previos a la confrontación, la verdad es que no quería ir a jugar a Bastad porque las amenazas de muerte siguieron”.

“Llamaban a mis padres a la casa diciendo que me iban a matar“, continuó. “Yo vivía en Estados Unidos y fue mi suegro, que era de origen sueco, el que me convenció de ir a jugar. ‘Yo seré tu guardaespaldas, en Suecia no pueden pasar estas cosas’, me dijo. Y por eso fui”.

Las revelaciones, penas y alegrías de Jaime Fillol

Sin embargo, Fillol no se quedó ahí: “Tuve también otras situaciones que nunca se supieron en ese tiempo y que yo jamás conté. En realidad, recibí muchas amenazas de muerte mientras fui tenista“.

Y agregó que “me acuerdo que en Colorado, en Canadá y en otras partes me amenazaron de muerte. Me llamaban al hotel, me gritaban en la cancha o llevaban pancartas en contra mía. Creo que esto duró hasta 1978 o 1979. Generalmente era de gente de los países a los que yo viajaba”.

En este último tiempo, Jaime Fillol ha vivido dos situaciones opuestas entre sí: su esposa, Mindy Haggstrom, con la que estuvo cinco décadas, murió el pasado 8 de julio como consecuencia de una parálisis supranuclear progresiva.

Ahora, será bisabuelo por primera vez, ya que su nieto, el tenista Nicolás Jarry, anunció que será padre.

“Uno nunca se lo imagina, pero cuando pasan estas cosas, uno siente las alegrías que puede dar la vida. La familia es algo demasiado importante y verla crecer es una bendición de Dios”, expresó.