Jaime Fillol sufrió el fallecimiento de su esposa por una larga enfermedad sin tratamiento

El retirado tenista chileno Jaime Fillol, de 75 años, sufrió este jueves 8 de julio el fallecimiento de su esposa, Mindy Haggstrom, abuela además de Nicolás Jarry.

Fue la Federación de Tenis de Chile la encargada de dar a conocer el hecho por medio de un comunicado oficial.

“Queremos comunicar una triste noticia. En horas de hoy jueves 8 de julio nos ha dejado Mindy Haggstrom, esposa de nuestro querido Jaime Fillol.

Mindy ha sido la compañera y testigo de cada logro de uno de los más importantes deportistas del país.

Cuantos de ellos con ella siempre apoyando de manera incondicional, qué duda cabe de ello.

El directorio de la Federación de Tenis de Chile quiere manifestar sus más sinceras condolencias a toda la familia Fillol por esta sensible perdida”, señaló el escrito.

Jaime Fillol, el mejor tenista chileno en los años setenta y pilar del equipo nacional que jugó la final de la Copa Davis 1976 en Santiago con Italia, contó hace un tiempo que su esposa sufría de una enfermedad poco común.

Tal patalogía se llama parálisis supranuclear progresiva y no tiene tratamiento.

El duro testimonio de Jaime Fillol

El mal iba afectando de forma progresiva el cerebro de Mindy Haggstrom, nacida en estados Unidos y siete años menor que su marido.

“Lo más complejo es ver que se va disminuyendo. Ella y la casa se van apagando”.

“A ella le es difícil hablar. Yo le hablo un rato sobre algo, pero no hay conversación”, dijo Jaime Fillol en una entrevista con la revista El Sábado del diario El Mercurio.

Fue en 2016 cuando la esposa de Jaime Fillol fue diagnosticada con la enfermedad, que obligó a que contara con asistencia médica durante todo el día.

Jaime Fillol y Mindy Haggstrom se casaron en 1971 y tuvieron cinco hijos y 17 nietos.

“Ella empezó a olvidar cosas en 2013, y a decir otras que no cuadraban. Lo suyo no es alzhéimer, tampoco párkinson, pero tiene algo de ambas enfermedades y no es muy conocida”.

“Son pocos los casos y no existe tratamiento. Lo único que se puede hacer es facilitar que esté lo mejor posible”, añadió Jaime Fillol en otra entrevista, con el diario La Tercera.