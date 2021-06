La odisea de Tomás Barrios: “Jugué habiendo entrenado sólo 45 minutos en pasto”

Tomás Barrios respira aliviado en Londres luego de su victorioso debut en las clasificaciones de Wimbledon. Sin embargo, el chillanejo no solo quedó tranquilo por el triunfo, sino por haberse adaptado al pasto apenas 3 días después de haber alcanzado la final del Challenger de Almaty 2, en arcilla.

“Llegué el domingo acá. Viajé 12 horas, volé toda la noche. Esperé el PCR y pude entrenar 45 minutos el domingo. Me salvó mucho que ayer lloviera, si hubiera jugado ayer no creo que ganara. Tuve un día más de descanso. Jugué habiendo entrenado solo 45 minutos en pasto. Iba a ver qué pasaba, me empecé a sentir bien, empecé a atacar y terminé ganando”, aseguró el tenista nacional ante la consulta de ADN Top Kia.

El número 3 de Chile valoró su despliegue en el césped londinense ante la incógnita sobre cómo planificar el partido contra el norteamericano Mitchell Krueger. “Era ordenar mi juego. No sabía cómo me iba a mover en pasto, me terminé acomodando bastante bien así que estoy muy contento. Me tengo mucha fe, este era el partido más complicado por cómo venía yo. Estaba jugando en arcilla, a 12 horas de acá. Ojalá tener un día más de entrenamiento y jugar el jueves”, apuntó Barrios, ya al borde del top 200.

“Estoy muy contento por cómo vengo yo los últimos meses, creo que me ha ido mucho mejor, estoy jugando mucho mejor. Me falta mucho por mejorar, pero voy en un muy buen camino. Me estoy moviendo mejor, puedo defender un poquito más que antes y jugar partidos más largos. Antes sacaba un poco más cansado y no sacaba del todo bien. Puedo sacar mucho mejor todavía”, confidenció quien ya subió al puesto 209 del mundo con el triunfo de hoy.

Nivel que lo ilusiona, ahora en su rol de único representante del tenis chileno en los Juegos Olímpicos de Tokio tras la deserción de Cristián Garín. “Es su decisión. Al principio de año jugó muy poco y creo que por eso optó por no ir, creo que se pierde un mes del circuito. Es su derecho”, apuntó Tomás Barrios al cierre de la conferencia de prensa.

Tomás Barrios dirá presente en los Juegos Olímpicos, Garin se baja

El pasado lunes 14 de junio fue informado que Tomás Barrios irá los Juegos Olímpicos de Tokio como integrante del Team Chile.

Barrios, hoy 210° de la ATP, ratificó la preclasificación que obtuvo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde ganó medalla de plata, al estar entre los 300 mejores del planeta.

Sin embargo, Cristian Garin, quien también tenía su puesto asegurado, renunció a los JJ.OO. “Debido a la inestabilidad de este año (donde tuve que bajarme de Australian Open por lesión y mi posterior contagio de covid 19) y sumado a que las condiciones establecidas, no me permitirán vivir la experiencial real de los que significan unos Juegos Olímpicos, es por lo que he tomado esta decisión”, señaló.