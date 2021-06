Tomás Barrios debutó con un triunfo y avanzó a la siguiente ronda de la qualy de Wimbledon

Dio la vuelta la página tras perder la final del Challenger de Almaty 2. Este martes, el tenista chileno Tomás Barrios (210°) comenzó con el pie derecho en Wimbledon, luego de derrotar en la primera ronda de la qualy al estadounidense Mitchell Krueger (195°).

El partido fue bastante reñido desde el comienzo, donde ninguno pudo sacarse ventaja. La primera manga se lo llevó el nacional por 7-6 tras quedarse con el tie break.

La misma situación se repitió en el segundo set, donde Barrios nuevamente liquidó mediante el tie break, quedándose con el juego.

Con este resultado, Tomás Barrios avanzó a la segunda ronda de las clasificatorias y se ilusiona con llegar al cuadro principal del Grand Slam. Ahora deberá enfrentar al francés Enzo Couacaud (166°) en fecha y hora aún por confirmar.

Durante el transcurso de la jornada, será el turno de Alejando Tabilo y Daniela Seguel, quienes también buscarán avanzar en el torneo que se disputa en el Reino Unido.

Tomás Barrios dirá presente en los Juegos Olímpicos, Garin se baja

El pasado lunes 14 de junio fue informado que Tomás Barrios irá los Juegos Olímpicos de Tokio como integrante del Team Chile.

Barrios, hoy 210° de la ATP, ratificó la preclasificación que obtuvo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde ganó medalla de plata, al estar entre los 300 mejores del planeta.

Sin embargo, Cristian Garin, quien también tenía su puesto asegurado, renunció a los JJ.OO. “Debido a la inestabilidad de este año (donde tuve que bajarme de Australian Open por lesión y mi posterior contagio de covid 19) y sumado a que las condiciones establecidas, no me permitirán vivir la experiencial real de los que significan unos Juegos Olímpicos, es por lo que he tomado esta decisión”, señaló.