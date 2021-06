Cristian Garin no estará en Tokio: renunció a representar a Chile en los Juegos Olímpicos

Una durísima noticia acaba de informar el tenista chileno Cristian Garin en sus redes sociales, asegurando que, tras analizarlo con su equipo, decidió bajarse de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

El criollo tomó por sorpresa a todos sus seguidores, ya que era una de las mejores cartas nacionales para la cita olímpica.

“Hola a todos. Tengo una triste noticia que contarles. Luego de analizarlo profundamente con mi equipo, he tomado la dura decisión de no asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio“, comenzó diciendo el chileno en su publicación.

En esa línea, profundizó: “Representar a mi país y sobretodo participar de unos Juegos Olímpicos, siempre ha sido un sueño para mí y fue el eje principal de mi planificación en el año 2020. Sin embargo, debido a la inestabilidad de este año (donde tuve que bajarme de Australian Open por lesión y mi posterior contagio de covid 19) y sumado a que las condiciones establecidas, no me permitirán vivir la experiencial real de los que significan unos Juegos Olímpicos, es por lo que he tomado esta decisión”.

Finalmente, Cristian Garín cerró diciendo que “seguiré esforzándome, entrenando duro y sin duda que París 2024 será un gran objetivo en mi carrera. Mis mejores deseos para toda la delegación chilena que nos va a representar de la mejor manera! Gracias a todos por el apoyo de siempre”.