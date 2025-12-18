;

“Era esperado”: Ministerio de Salud detecta caso con nueva variante de influenza A(H3N2) en Chile

Desde el Minsal indicaron es probable que en los próximos días se identifiquen muestras adicionales positivas.

Juan Castillo

Medelise Jensen

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud confirmó la detección del primer caso de la nueva variante de influenza H3N2 a Chile.

Según indicaron, esto se produjo gracias al fortalecimiento de la vigilancia genómica, lo que permitió el hallazgo del subclado K de influenza A(H3N2) en muestras analizadas.

Este hallazgo era esperado dado el comportamiento epidemiológico global del virus y se produce en un contexto de descenso sostenido de la actividad de influenza en Chile”, señalaron desde el Minsal.

“Es probable que en los próximos días se identifiquen muestras adicionales positivas para este subclado a medida que se completan los análisis de secuenciación pendientes”, advirtieron.

