No hay mala publicidad: las polémicas que protagonizó Elon Musk luego de la compra de Twitter

Una ajetreada semana ha tenido el multimillonario Elon Musk y todo a raíz de la compra de Twitter. Esta importante transacción le ha significado ser el foco de atención durante varios días.

Sin embargo, estos últimos días han estado marcados por las polémicas del magnate en la red social. Dicen que no existe la mala publicidad y el hombre más rico del mundo lo demuestra.

La más reciente controversia se vivió durante estos días, ya que circuló la información que se incorporaría un cobro para la verificación de las cuentas de Twitter, el que inicialmente contemplaba un valor de 20 dólares.

Por ejemplo, el escritor de terror Stephen King se quejó de la medida y señaló que “ellos deberían pagarme”.

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron.

— Stephen King (@StephenKing) October 31, 2022