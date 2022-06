Asalto al Capitolio: Ivanka Trump declara contra su padre y acusan a exmandatario de intento de golpe de Estado

En ocho horas de entrevista, la empresaria y modelo estadounidense Ivanka Trump declaró el jueves contra su padre, el expresidente Donald Trump, en la primera sesión de la comisión que investiga el asalto al Capitolio, ocurrido el 6 de enero de 2021.

La denominada “hija favorita” de Trump respaldó los dichos del entonces fiscal general del país norteamericano, William H. Bar, quien negó rotundamente las teorías sobre fraude electoral. El comité, de mayoría demócrata, señala al exmandatario como el instigador de una conspiración criminal y un intento de golpe de Estado.

La comisión política que investiga el caso

El jueves se abrió la primera de las seis reuniones agendadas de la comisión dirigida por el demócrata de Misisipi, Bennie Thompson, que sesionarán luego de 11 meses de investigación interna. Esto incluye la revisión de 140 mil documentos, videos inéditos de la insurrección del cambio de mando, denuncias sobre un “plan de siete partes” de Donald Trump para mantenerse en el poder y pruebas de que personas cercanas al magnate intentaron convencerlo de dejar de difundir rumores sobre el “robo electoral”.

En la sesión, la vicepresidenta de la comisión y congresista republicana, Elizabeth Cheney, acusó la difusión deliberada por parte de trumpistas de la noticia falsa de un fraude electoral los meses previos a las votaciones, que respaldó con tuits, correos electrónicos y videos de testimonios.

Asimismo, la legisladora aseguró que Mike Pence, vicepresidente de la administración Trump, sufrió presiones por parte del exmandatario para impedir el traspaso de la presidencia a Joe Biden, lo que a su vez motivó los gritos de “Colguemos a Mike Pence” entre los alborotadores. Y Trump estuvo de acuerdo con la idea, según se desveló este jueves.

La comisión política que investiga el ataque al Capitolio está conformada por dos republicanos y siete demócratas.

El rol de la ultraderecha

En paralelo a la investigación política, la justicia estadounidense acusó a varios miembros de los Proud Boys (PB) y de los Oath Keepers (OK), ambas milicias afines a Donald Trump, de rebelión sediciosa.

El fundador y líder de OK, Enrique Tarrio, violó la orden judicial de alejamiento del Distrito de Columbia. A esto se suman los videos aportados por el cineasta británico Nick Quested, que siguió a los PB los meses previos al alzamiento, con la idea de hacer una película.

Estos registros confirman la participación de al menos 250 personas, quienes rodeaban la sede parlamentaria. Otras organizaciones de extrema derecha investigadas por la justicia son los Three Percenters, los Firt Amendment Praetorians y los Aryan Nations.

Robert Schornak, condenado a 36 meses de libertad condicional por su participación ese día, declaró en un interrogatorio que Donald Trump “le hizo creer que le habían robado las elecciones”, además de recordar las dos peticiones del expresidente a sus seguidores. “Que lo votara y que viniera a defenderle a Washington el 6 de enero. Hice ambas”, afirmó.

Testimonio de las policías

Una agente de la policía, presente el día de los hechos en el Capitolio, testificó en la audiencia que continuará el próximo lunes 13 de junio. Caroline Edwards, junto a 150 de sus compañeros, resultaron gravemente heridos ante la estampida de los grupos de ultraderecha.

En su relato, la agente puntualizó en los daños cerebrales que sufrió y de los que aún no se recupera, además de graficar la situación como “una zona de guerra”, según consignó el diario El País.

“Había agentes sangrando en todas partes, otros vomitaban. Me resbalaba con la sangre de los demás. Asistí a una carnicería y al caos. no puedo siquiera describir lo que pasó. Ni en mis sueños más salvajes pensé que me vería en la mitad de una batalla como esa. Fueron horas y horas de un combate cuerpo a cuerpo”, relató.