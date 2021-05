“Me desean la muerte”: Cata Vallejos realizó descargo tras críticas por sus dichos antivacunas

La influencer Cata Vallejos se refirió a las críticas en su contra tras la viralización de un video donde realiza dichos antivacunas, en medio de la pandemia por el covid-19.

Cabe recordar que la joven argumentó sus razones para no vacunarse diciendo: “Siento que puedo defenderme yo misma. Mis defensas son muy fuertes, trato de alimentarme súper bien, como saludable, hago deporte… soy una persona saludable”. Además, reconoció que pese a todo eso, de igual forma se contagió con el virus.

A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió un texto al respecto durante el domingo. “Quiero contarles algo… hoy tuve pena (pensé que no me afectaría, la verdad, pero sí) de ver a tanta gente escribiéndome por interno cosas horribles“, comenzó expresando.

“Perdón, pero no soy falsa”

“No sabía que era tan terrible dar mi opinión de algún tema que quizás la mayoría no está de acuerdo, pero sentía que tenía que ser real y transparente al responder una pregunta que me hacían, no hablar lo que todos quieren escuchar. Perdón, pero no soy falsa“, afirmó Cata Vallejos.

“Hablar de algún tema con respeto y desde el corazón, y si tengo o no la razón, es siempre desde una postura de respetar al otro y su opinión también. Pero parece que a algunas personas se les olvidó esa palabra“, criticó la modelo.

“¿Me piden empatía y no son capaces de mirarse el ombligo? Me desean la muerte, me insultan muy feo, ¿qué es eso?, por favor. ¿Qué les pasa por su cabeza? a mí no me daría la cara de insultar a otra persona que, punto uno, no la conozco. Y punto dos, porque piensa diferente a mí. Eso no es motivo de tanta violencia, y eso es lo que me da pena, de ver en qué se ha convertido el ser humano. Es triste, la verdad”, señaló la influencer.

“Espero que esto ya mañana se me pase y vuelva a ser la persona que soy. Y sí (me respondo a mí misma), así va a ser”, agregó Cata Vallejos.

“Chao mala onda”

De igual forma, la joven de 31 años advirtió: “Al que me escriba mala onda, solo lo bloquearé y ya. No me haré más mala sangre, es la mejor manera de vivir la vida. Chao la mala onda“.

“Finalmente, quiero agradecer a los que se dieron el tiempo de escribirme con respeto sus puntos. Y a los que solo me mandaron amor. Agradezco demasiado esos buenos deseos. Abrazos”, concluyó la modelo, que se fue de Chile hace algunos meses y se radicó en Perú junto a su pareja, el actor argentino Juan Ignacio Di Marco.

