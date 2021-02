“Quiero que me conozcan en otros países”: Cata Vallejos explicó por qué se fue de Chile

La influencer Catalina Vallejos se fue de Chile a vivir a Perú con su pareja, el actor argentino Juan Ignacio Di Marco, hace más de una semana, y decidió explicar por qué tomó la drástica decisión.

En conversación con LUN, la modelo de 31 años confesó: “La decisión no tiene que ver con ‘Nacho’, sino algo más propio, porque yo hace rato tenía resuelto irme de Chile“, confesó.

“Quiero abrir el campo laboral, que me conozcan en otros países. Agarré vuelo y porque mi pololo está aquí partí por Perú, pero no me quedaré aquí para siempre“, afirmó.

“Cata” señaló que a su pololo le queda un mes y medio de grabaciones en Perú, por lo que después verán si se quedan un tiempo más o se van a viajar.

“Nuestro proyecto es ser blogueros de viajes y hacer contenido de pareja“, reveló la exintegrante de “Calle 7”, agregando que “en el caso de que la relación no resulte, yo sigo mi camino“.

Además, contó que pronto lanzará una canción con su hermano, Martín, y seguirá trabajando con marcas de Chile. “Tengo varios proyectos y tengo mis ahorros, así que no hay problemas con eso”, sentenció Vallejos.