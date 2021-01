“Se agotaron”: Mitones que usó Bernie Sanders en el cambio de mando de Estados Unidos ya no están a la venta

El histórico cambio de mando en Estados Unidos, donde el demócrata Joe Biden reemplazó en la presidencia a Donald Trump, y Kamala Harris se convirtió en la primera mujer en asumir como vicepresidenta de ese país dejó cientos de imágenes para el recuerdo.

Sin embargo, hubo una imagen en particular que dio la vuelta al mundo convirtiéndose en viral en pocas horas; la del senador Bernie Sanders usando un par de mitones para tolerar el frío que había en el exterior del Capitolio, lugar donde se realizó la ceremonia el pasado miércoles.

Además de volverse el protagonista de miles de memes que se viralizaron en las redes sociales, no hubo pocas personas que quisieron imitar la moda del senador demócrata buscando un par de esos mitones, pero lamentablemente fue la propia autora de los guantes la que acabó con las ilusiones de sus incipientes clientes; los “Bernie’s mittens” están agotados.

Jen Ellis es la creadora de la prenda, quien a través de su cuenta en Twitter agradeció a todos los interesados en adquirir un par de sus guantes, aclarando que los realizó junto a un grupo de artesanas.

Thanks for all the interest in Bernie's mittens! It truly has been an amazing and historic day! I'm so flattered that Bernie wore them to the inauguration. Sadly, I have no more mittens for sale. There are a lot of great crafters on ETSY who make them. -Jen Ellis,

— Jen Ellis (@vtawesomeness) January 21, 2021