Los mitones de Bernie Sanders protagonizaron los memes del cambio de mando en EE.UU.

Ya es oficial. Este miércoles, el demócrata Joe Biden asumió como el cuadragésimo sexto presidente de Estados Unidos, en una ceremonia que contó con invitados de renombre, como el expresidente Barack Obama y su esposa, la exprimera dama Michelle Obama, además de las intervenciones musicales de Lady Gaga y Jennifer López, entre otros.

Uno de esos fue el senador y excandidato por la presidencia, Bernie Sanders, de 79 años, quien fue captado en una fotografía durante la ceremonia vistiendo un abrigo de color café muy grueso. Pero sin dudas lo que más destacó de su look invernal fueron sus mitones de lana, que se convirtieron en tendencia rápidamente en las redes sociales.

De acuerdo a una usuaria de Twitter, los mitones habrían sido un regalo de Jen Ellis, una profesora de Essex Junction que se los habría dado hace más de dos años atrás, y que son hechos con lanas de suéteres reutilizados y forrados con vellón hecho de botellas de plástico recicladas.

Pese al noble gesto de Sanders, lo cierto es que se convirtió en el protagonista de los memes de la jornada. Aquí van algunos:

Bernie’s mittens are made by Jen Ellis, a teacher from Essex Junction, Vt. She gave them to him 2+ years ago and was surprised when he began wearing them on the campaign trail. They are made from repurposed wool sweaters and lined with fleece made from recycled plastic bottles. pic.twitter.com/ErLr29lY2t

— Ruby Cramer (@rubycramer) January 20, 2021