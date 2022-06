Una teleserie finaliza y la otra inicia. Este martes, Mega cierra el ciclo de su novela Pobre Novio y estrena su nueva producción audiovisual titulada La ley de Baltazar, historia grabada en Cochamó, Región de Los Lagos y que tiene de protagonistas a los reconocidos actores nacionales, Francisco “Pancho” Reyes y Amparo Noguera.

Es por esto que la actriz nacional conversó con Ciudadano ADN, directamente desde la isla de Cochamó, y relató novedades de esta nueva propuesta televisiva.

Encarnando a la hermana Margarita, Amparo Noguera vuelve a interpretar a una monja, hecho que ya se ha vuelto casi tradición en las teleseries.

“Me encanta hacer de monjita, algo me pasa con ellas. He hecho varios tipos, monjas que no lo son, monjas medias frescolinas, monjas totalmente beatas, pero me gusta, siempre hay una especie de espiritualidad que me interesa mucho”, explicó la actriz.

Asimismo, Noguera se refirió a su histórico compañero de teleseries, Francisco Reyes, y dijo entre risas: “¿Cuántas teleseries ya he estado enamorado del “Pancho” Reyes? Ya me tiene enferma ya, pero no cuesta nada volver a enamorarme de él”.

El amor entre personas mayores

Pero para la actriz el punto importante de La ley de Baltazar tiene que ver con que plasma en la pantalla diversos tipos de amores, incluyendo uno muy olvidado, la relación entre personas mayores.

“Lo que me interesa destacar es que Mega siga hablando de personajes mayores, gente más grande, porque no todas las historias de amor están enfocadas en la juventud, porque no es solo para ellos”, precisó.

Y esto es importante para Amparo Noguera, ya que apuntó que la sociedad chilena tiene mucho que avanzar respecto a las personas adultas mayores, puesto que al hablar de ellas solo se mencionan desde la ternura.

“No es tierno, es una persona que sabe más que nosotros, que tiene otras capacidades, hay cosas que no puede hacer, pero hay cosas que sí puede hacer. Me parece importante y ojalá que este país trate a sus personas mayores no como personas tiernas que hay que disfrazar de rockeros para que sean felices, sino que cubra sus necesidades y gustos”, indicó la actriz.

Otros de los puntos relevantes para Amparo Noguera y que toca esta teleserie nacional, tiene que ver con el rol de la mujeres en la religión, lo que está ligado directamente con su personaje.

“La reflexión de mi caso, es una monja que se dedica al servicio religioso por opción, pero no por eso no siente otras cosas. Es curioso que el celibato no cambie, cuando han cambiado otras cosas”, detalló.

42 Días en la Oscuridad

Aprovechando la instancia, Amparo Noguera se refirió a su participación en la primera serie chilena para Netflix, 42 Días en la Oscuridad y señaló que fue una experiencia “maravillosa”.

“Cuando uno graba esta dentro de un proceso, tratando de crear algo con su mayor esfuerzo, pero uno realmente no ve el resultado y verlo fue impresionante”, indicó la actriz.

“Creo que el guión de Rodrigo Fluxá y Claudia Huiquimilla, la dirección de ella y de Gaspar Antillo es realmente un acierto. La actuación de todos mis colegas está maravillosa”, añadió.

“Se ve un sur distinto, muestra cierta soledad. Está inspirada en el caso (Viviana Haeger), pero claramente la serie habla de los miles de femicidios que han ocurrido y que no se han solucionado”, cerró Noguera.

La ley de Baltazar se estrena este martes 7 de junio en las pantallas de Mega e iniciará luego de la emisión del último capítulo de Pobre Novio.