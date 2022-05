Pobre Novio desató la locura: Etienne Bobenrieth dejó la grande en concierto de Lucho Jara

Llegó y trató de pasar lo más desapercibido posible. Sin embargo, Etienne Bobenrieth no lo logró en el concierto de los 35 años de carrera de Luis Jara.

Es que apenas una de las mujeres presentes lo reconoció, y gritó a viva voz “¡ahí está el Pobre Novio!”, varias se abalanzaron sobre él para pedirle una fotografía o un saludo.

Una devoción que el protagonista de la teleserie de Mega se tomó de lo más agradecido. “Es increíble, me siento de lo más afortunado”, dijo.

Y agregó que “la teleserie ha influido bastante así que súper contento con el resultado y con el cariño de la gente, feliz”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio ADN (@adnchile)

Etienne y los otros amigos de Lucho Jara

Eso sí, el galán de Pobre Novio no fue el único que arribó hasta el Movistar Arena, ya que el cantante nacional juntó a varios amigos en su gran festejo.

Así, también llegaron hasta el lugar compinches como Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara y Pamela Díaz, quien en su faceta de reportera acudió a grabar un backstage del show para su canal de Youtube.

“Vine a saludarlo, me llevo muy bien con él, me encanta como canta. Vine en modo periodista, lo encuentro súper entretenido, me gusta porque (a los famosos) los conozco, puedo tirar la talla”, confesó La Fiera.

De esta forma, tanto Etienne Bobenrieth como Pamela Díaz lo pasaron bien en el concierto de Lucho Jara, que conquistó al público con nuevos temas y clásicos bailables como Tan Cerca y Un Golpe de Suerte.