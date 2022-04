Rodrigo Fluxá y libro sobre discoteque Blondie: “Lo hice porque fue muy importante para mi crecimiento (…) uno podía ser como quisiera”

Ciudadano ADN conversó con el periodista y escritor, Rodrigo Fluxá, sobre su nuevo libro, Gente Común: Una Historia Oral de la Blondie, texto que recopila diversos relatos de asistentes al reconocido local nocturno capitalino.

“Lo pasé bien, tenía ganas de cambiar el tono, venía de hacer el libro de Haeger y lo que quería era hacer un libro celebratorio que pudiera desplegar humor, que es algo que está bien alejado del tono del periodismo en Chile”, explicó el comunicador respecto a sus motivaciones para escribir el libro.

En esa línea, el comunicador detalló que este texto es “una historia oral”, es decir, “es una narración que no tiene narrador, solo las voces de los protagonistas. Lo que es un modo muy impersonal de contar algo que para mí era muy personal y tiene este efecto casi de teatro”.

“Creí que iba a ser fácil. Este libro lo empecé a reportear hace tres años y medio y empecé a acumular entrevistas. Fue un año de solo hacer que calcen, porque mi idea era que el contexto fuera la Blondie, pero la idea era tener un libro que pudiera leer mi mamá, sin saber lo que era y para eso necesitaba tener personajes centrales que atravesaran el libro y que fueran historias universales”, agregó.

Un espacio “ civilizatorio”

Asimismo, el periodista expresó: “Yo fui mucho a la Blondie, por eso hice el libro, porque fue muy importante para mi crecimiento, porque fue civilizatorio para mucha gente, yo pongo siempre este ejemplo, suena tonto decirlo ahora, pero fue el primer lugar donde vi a dos hombres dándose un beso y lo vi en un contexto no de escándalo, sino de normalidad total”.

“En las fiestas tradicionales había una pirámide de poder súper establecida, en la cual la gente más hegemónica, es decir, más buena moza dominaba al resto y uno se tenía que someter a eso y en la Blondie, la primera vez que fui fue liberador, uno podía ser como quisiera”, complementó.

Además, a eso se suma que “la Blondie era transversal socialmente, como nada lo fue en Chile durante muchos años. No se me ocurre un lugar donde una chica de Vitacura pueda pinchar con un cabro de Cerro Navia (…) Santiago está pensado y está cada vez más pensado para que las clases sociales no se crucen.

Es más, sobre este último punto Rodrigo Fluxá ejemplificó: “Yo supe que existía la Dehesa en la Blondie. Una vez conocí una niña y me dijo que era de la Dehesa y le pregunté dónde está la Dehesa y me dice arriba y yo: ¿Las Condes? y me dice más arriba y fue como que loco”.

Al ser consultado sobre los relatos que incluye “Gente Común. Una Historia Oral de la Blondie” y en específico sobre las repercusiones que tuvo el relato del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien manifestó que ese centro nocturno pudo ser quien era, el escritor manifestó estar sorprendido por la reacción de la gente.

“En el caso del alcalde Carter me llamó mucho la atención que se rebotara una cosa tan chica y que llamara tanto la atención, me decepcionó un poco, demuestra que no hemos cambiado tanto como creíamos”, indicó.

Llegada a los streamings

Aprovechando la instancia, Rodrigo Fluxá se refirió a su llegada a las plataformas de streaming como Netflix, por medio de “42 días en la oscuridad”, serie de 6 capítulos en la cual el periodista trabajó en el guión y que dirigida por Gaspar Antillo y Claudia Huaiquimilla, a estrenarse este 11 de mayo y que cuenta la historia del crimen de Viviana Haeger.

“La llegada a la TV ha sido un espacio de resistencia, la industria de los medios está en caída libre y hay que buscar otros lugares donde contar las historia y donde financiarlas. Prefiero involucrarme en los proyectos, porque hay gente real detrás, entonces me da al menos la tranquilidad que no va terminar algo muy distinto a la historia real”, detalló.

En tanto, y respecto a El Presidente, serie que narra la historia de Sergio Jadue en el caso “Fifa Gate”, la cual está disponible en Amazon Prime y de la cual Fluxá participó en el guión, el periodista fue tajante y declaró: “No me gustó, participe hasta una parte y de ahí me desligué del proyecto. La idea original es mía y hubo una serie de guiones que hicimos con Luis Barrales, pero se fue hacia otro lado”.

“El sistema chileno está un poco pegado en que el director es el centro de todo y en Estados Unidos eso ha evolucionado a los guionistas, porque una serie son 13 horas y lo más importante es la historia”, señaló

En base a lo anterior, Fluxá reveló que no está involucrado en la segunda temporada de El Presidente.