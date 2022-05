Aline Kuppenheim y “42 días en la oscuridad”: “Es una tragedia y quisimos abordarla desde la humanización”

El pasado miércoles se estrenó la serie “42 días en la oscuridad“, primera producción cien por ciento nacional para la plataforma de streaming Netflix y que narra una historia basada en el homicidio de Viviana Haeger, en 2010.

Es por esto que la periodista Sandra Zeballos conductora del Ciudadano ADN conversó con el co-director de la producción Gaspar Antillo y la actriz protagonista, Aline Kuppenheim, quienes entregaron detalles de esta nueva serie.

Respecto a qué significa para el director la llegada a Netflix, este manifestó: “Es gran poder que tiene tiene una gran responsabilidad a la vez, porque el contenido que sale de ese tipo de lugares hay trabajarlo desde un lugar, que fue lo que nos pidió Netflix, que respetara nuestra idiosincrasia y que sea una producción que se sienta nuestra y de la cual nos podamos sentir orgullosos”.

La humanidad por delante

En cuanto a la historia, Kuppenheim recalcó que siempre trataron de tocar los temas con “mucho cuidado y mucho respeto y nunca perdiendo de vista que estamos hablando de un ser que existió y merece el respeto, que es lo que apunta la serie”.

“Es un espejo de cómo abordamos estos casos a veces con horror y a veces con mucho morbo, otra veces como un negocio como es abordado por los medios de prensa y eso quisimos desarticular en esta serie”, agregó.

En esa línea, la actriz manifestó que “42 días en la oscuridad”, “habla de una mujer que es como tú, como yo, como cualquiera, una mujer sencilla y la idea era construir un memoria de ella para que como sociedad hagamos el duelo de estas pérdidas que tenemos, que en este caso están encarnados en Verónica, este personaje de ficción”.

En base a lo anterior, Antillo se refirió a esa delgada línea entre la ficción y la realidad plasmada en la serie y señaló que ese equilibrio “se logra con muchas conversaciones, se debate, son temas difíciles que tiene que tener un punto en común. Con Clau (Claudia Huaiquimilla co-directora de la serie) tratamos de enfrentarnos a esto no como dueños de la verdad, sino que tratando de investigar y entender el problema, empatizar y buscar esos espacios humanos”.

Un trabajo manteniendo la dignidad

“Es una tragedia y quisimos abordarla desde la humanización de esa figura que se desprenden de los procesos judiciales y eso es lo que quisimos transmitir: detrás de cada una de estas tragedias existe una vida común, un cotidiano, una noción que nos puede pasar a cualquier de nosotros”, complementó Kuppenheim .

Pero ojo, ya que Antillo recalcó que esta serie “no trata de apuntar a nadie en particular, sino que trata de decir quizás aquí hay algo que en su momento no atendimos y eso es lo más importante”.

“Ojalá se abra un debate y se pueda iniciar una conversación. Creo que hicimos un trabajo con honestidad, cuidado, cariño y manteniendo la dignidad”, cerró el director.

A continuación puedes revisar la entrevista en extenso realizada por Sandra Zeballos al codirector de “42 días en la oscuridad”, Gaspar Antillo y su protagonista, Aline Kuppenheim.