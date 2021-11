Ángeles Araya y su ascenso como gran rostro de Canal 13: “Sigo viviendo donde mismo, pagando dividendo”

Mucho se ha hablado durante los últimos meses de Ángeles Araya, la mujer que este lunes se tomará el horario matinal de Canal 13 estrenando el programa Tu Día.

Sobre todo porque varios paneles faranduleros se han detenido en analizar qué pasa con esta periodista y su rápida llegada a las ligas mayores de la estación.

Una interrogante que la conductora abordó con ADN.cl en medio de su debut como rostro ancla del horario mañanero.

“De rostro no tengo nada, de figura sí. Periodista senior, quizás. Pero yo llego a mi casa y limpio el baño, hago la comida. No tengo nada de rostro. Hoy día vine en auto prestado, soy lo más flaite que hay, jajá. No tengo ni camarín propio, porque acá todo se comparte. Sigo viviendo mi vida”, es lo primero que expresó.

Y agregó que “la gente me dice que no cambie, y yo les digo que no voy a cambiar, que tengo 40 años, sigo viviendo donde mismo, pagando dividendo, en qué voy a cambiar”.

-Pero igual ahora eres un rostro de la primera línea…

-Sí, pero es pega. Si me ves fuera de ella, sigo igual que hace 15 años cuando llegué al canal. Yo creo que esa es la gran diferencia, yo hago mi pega. Es una exposición alta, altísima, todo están esperando que te vaya bien o que te vaya mal, o que te equivoques o no. Y esa exposición altísima yo la asumo, la reconozco y probablemente va a ser lo que más me va a costar. Pero yo salgo de acá y sigo haciendo mi vid, yendo a reunión de apoderados, los paseos de curso. Entonces trato de mirar esto como lo que es, mi pega.

Ángeles Araya y su “súper ascenso”

La periodista también comentó con ADN.cl estos rumores que se dan en torno a su trabajo, donde se ha dicho hasta que es amiga de los ejecutivos de la señal y por eso ahora estaría como gran rostro del 13.

“Oye, pero si llevo 16 años trabajando, entonces esos comentarios ni los tomo ni los dejo. He reporteado en la calle, después en la radio, editaba, producía y conducía. Después llego acá a modo de pituto, me fue bien. Entonces eso de ‘ay, ¿cómo llegó tan alto?’. He pelado el ajo, he ganado dos pesos durante harto rato, y la verdad es que no me arrepiento de nada. Y si tuviera que volver a hacer todo ese recorrido, la verdad es que lo hago feliz. Porque me siento más preparada y con más herramientas”, manifestó.

Y agregó que “no soy la mejor y probablemente nunca lo sea, pero tampoco lo aspiro. Aspiro a ganarme a mí misma, con mis objetivos, desde la honestidad”.

Así, desde esa sinceridad, Ángeles Araya se la jugará por hacer las mañanas del 13 más informativas, compitiendo de igual a igual con duros rivales matinales que le llevan ventaja y rating, ¿Lo logrará?